Nazan Öncel'in sosyal medyayı sallayan bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Rehberindeki isimleri silerken çektiği videoda ʺSeni de sildimʺ sözleriyle dikkat çeken Nazan Öncel, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Sanatçının eğlenceli ve iddialı tavırları büyük ilgi gördü.

Nazan Öncel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Hayranları ünlü sanatçıya ʺSil gitsinʺ ve ʺNe kadar az o kadar özʺ yorumlarıyla tam destek verdi.

Sanatçının bu hamlesine destek veren takipçileri, gönderinin altına "Sil gitsin" ve "Ne kadar az o kadar öz" şeklinde yorumlar yaparak ünlü isme destek oldu.