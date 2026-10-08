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Telefonu eline aldı tek tek sildi! Nazan Öncel'den racon gibi rehber temizliği paylaşımı

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, telefon rehberinde temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Birçok kişiyi tek tek sildiğini belirten ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Telefonu eline aldı tek tek sildi! Nazan Öncel'den racon gibi rehber temizliği paylaşımı

"Beni Hatırla" ve "Gidelim Buralardan" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine damga vurdu. Unutulmaz eserleriyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, bu kez radikal bir kararla takipçilerinin karşısına çıktı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Nazan Öncel'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Nazan Öncel'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)

Video Oynatma İkonu Nazan Öncel’den radikal hamle! “Seni de sildim” diyerek paylaştı

TEK TEK SİLDİ: "SENİ DE SİLDİM"

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, telefon rehberinde temizlik yaptığı anları kayda aldı. Telefonundaki kişileri tek tek silerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan sanatçı, videoda dile getirdiği "Seni de sildim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Usta sanatçının bu samimi ve iddialı halleri kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türk pop müziğinin efsane ismi Nazan Öncel, sosyal medya hesabından paylaştığı radikal hamleyle magazin gündemini salladı. Usta sanatçı, telefon rehberindeki kişileri tek tek sildiği anları takipçileriyle paylaştı.Türk pop müziğinin efsane ismi Nazan Öncel, sosyal medya hesabından paylaştığı radikal hamleyle magazin gündemini salladı. Usta sanatçı, telefon rehberindeki kişileri tek tek sildiği anları takipçileriyle paylaştı.

"İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN"

Radikal kararlar aldığı görülen usta sanatçı, paylaşımının altına düştüğü notla da adından söz ettirdi. Yayınladığı videoya "İnceldiği yerden kopsun" notunu ekleyen Nazan Öncel'in, paylaşımında "Yalnızlar treni" etiketini kullanması da gözlerden kaçmadı.

Rehberindeki isimleri silerken çektiği videoda ʺSeni de sildimʺ sözleriyle dikkat çeken Nazan Öncel, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Sanatçının eğlenceli ve iddialı tavırları büyük ilgi gördü.Rehberindeki isimleri silerken çektiği videoda ʺSeni de sildimʺ sözleriyle dikkat çeken Nazan Öncel, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Sanatçının eğlenceli ve iddialı tavırları büyük ilgi gördü.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Nazan Öncel'in sosyal medyayı sallayan bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Nazan Öncel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Hayranları ünlü sanatçıya ʺSil gitsinʺ ve ʺNe kadar az o kadar özʺ yorumlarıyla tam destek verdi.Nazan Öncel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Hayranları ünlü sanatçıya ʺSil gitsinʺ ve ʺNe kadar az o kadar özʺ yorumlarıyla tam destek verdi.

Sanatçının bu hamlesine destek veren takipçileri, gönderinin altına "Sil gitsin" ve "Ne kadar az o kadar öz" şeklinde yorumlar yaparak ünlü isme destek oldu.

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