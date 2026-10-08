Telefonu eline aldı tek tek sildi! Nazan Öncel'den racon gibi rehber temizliği paylaşımı
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, telefon rehberinde temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Birçok kişiyi tek tek sildiğini belirten ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
"Beni Hatırla" ve "Gidelim Buralardan" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine damga vurdu. Unutulmaz eserleriyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, bu kez radikal bir kararla takipçilerinin karşısına çıktı.
Nazan Öncel’den radikal hamle! “Seni de sildim” diyerek paylaştı
TEK TEK SİLDİ: "SENİ DE SİLDİM"
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, telefon rehberinde temizlik yaptığı anları kayda aldı. Telefonundaki kişileri tek tek silerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan sanatçı, videoda dile getirdiği "Seni de sildim" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Usta sanatçının bu samimi ve iddialı halleri kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
"İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN"
Radikal kararlar aldığı görülen usta sanatçı, paylaşımının altına düştüğü notla da adından söz ettirdi. Yayınladığı videoya "İnceldiği yerden kopsun" notunu ekleyen Nazan Öncel'in, paylaşımında "Yalnızlar treni" etiketini kullanması da gözlerden kaçmadı.
TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI
Nazan Öncel'in sosyal medyayı sallayan bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sanatçının bu hamlesine destek veren takipçileri, gönderinin altına "Sil gitsin" ve "Ne kadar az o kadar öz" şeklinde yorumlar yaparak ünlü isme destek oldu.
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