Halil Ergün'den Atatürk adını kullanan linç çetesine tepki: "Ona laf söyleyenin alnını karışlarım"
Atatürk maskesi takarak her türlü suçu işlediğini söyledikten sonra linç çetesinin hedefi olan ünlü oyuncu Halil Ergün, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Ergün, evinde 5 tane Mustafa Kemal tablosu bulunduğunu ve Cumhuriyet'in kurucusuna saygı duyduğunu ifade etti. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin suç duyurusunda bulunduğu Ergün, "Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in kurucusu, benim en sevgili adamımdır. Ona laf söyleyenin alnını karışlarım." dedi.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Halil Ergün, Atatürkçülük kavramını eleştiren sözleri nedeniyle tepki çekmesi üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.
- Ergün, Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyduğunu belirterek evinde 5 tane Atatürk tablosu bulunduğunu söyledi.
- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Ergün hakkında suç duyurusunda bulundu.
- Ergün, kendisine saldıranlarla hukuk önünde hesaplaşacağını ve sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti.
- Ergün daha önce katıldığı bir programda 'Herkes her haltı Atatürkçülük yaparak yiyor' sözlerini kullanmıştı.
Ünlü Oyuncu Halil Ergün, sözde Atatürkçüleri eleştirdiği için kendisini linç edenlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Halil Ergün'den eleştirilere çok sert yanıt
"EVİMDE 5 TANE MUSTAFA KEMAL TABLOSU VAR"
Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Ergün, "Evimde 5 tane Mustafa Kemal tablosu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün kim olduğunu, ne yaptığını çok iyi bilenlerdenim. Cumhuriyet kurulduğunda sülalem de gemisinin içinde vardı. Cumhuriyet içinde biz neler yaşadık, ben 68 kuşağındanım." dedi.
"ALNINI KARIŞLARIM"
Atatürk'ün ismini kullanarak yolsuzluk, arsızlık ve her türlü dolandırıcılık faaliyeti yapanlara tepki gösterdiğini dile getiren Ergün, "Atatürkçülük kavramı kullanılarak ne haltlar edildiğini de biliyoruz. Bu Mustafa Kemal'e konuşmak değildir, Atatürkçülüğü kullanma noktasını eleştirmektir. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in kurucusu, benim en sevgili adamımdır. Ona laf söyleyenin alnını karışlarım." ifadelerini kullandı.
HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞIRIZ
Kendisine saldıranlarla hukuk önünde hesaplaşacağını bildiren Ergün sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Ama toplumsal girişim içinde Atatürk'ü ne kadar tersine kullandıklarını söyledim ve sözlerim çarptırıldı. Atatürk'e karşı olduğumu anlatan yaklaşıma getiriyorlar. Bunların hesabını çok fena soracağım. Hakkımda konuşulanları hukuken de takip edeceğim. Siz kimsiniz!"
ADD ERGÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Öte yandan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), linç edilen oyuncu hakkında şikayetçi oldu.
Dernek tarafından yayımlanan açıklamada, "Söz konusu hadsiz şahıs hakkında kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız. Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadelerinin yer alması da dikkati çekti.
NE OLMUŞTU?
Türk sinemasının usta ismi Halil Ergün, katıldığı programda siyasi duruşundan tarih vizyonuna kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Geçmişteki anayasa referandumunda neden "evet" oyu verdiğini anlatan Ergün, Atatürkçülük kavramına mesafeli olduğunu belirterek, "Ben Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim. Herkes her haltı Atatürkçülük yaparak yiyor. Biz bir imparatorluk çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.
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