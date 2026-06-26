Halil Ergün'den Atatürk adını kullanan linç çetesine tepki: "Ona laf söyleyenin alnını karışlarım"

ADD suç duyurusunda bulundu. (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Dernek tarafından yayımlanan açıklamada, "Söz konusu hadsiz şahıs hakkında kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız. Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadelerinin yer alması da dikkati çekti.

NE OLMUŞTU? Türk sinemasının usta ismi Halil Ergün, katıldığı programda siyasi duruşundan tarih vizyonuna kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Geçmişteki anayasa referandumunda neden "evet" oyu verdiğini anlatan Ergün, Atatürkçülük kavramına mesafeli olduğunu belirterek, "Ben Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim. Herkes her haltı Atatürkçülük yaparak yiyor. Biz bir imparatorluk çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.

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