Halil Ergün'den sözde Atatürkçülere tepki: "Bu ülkede her haltı onlar yiyor"

"YARGILANAMAZLAR MADDESİNİ KALDIRIYORLAR"

Nil Gülsüm'ün Maksat Muhabbet programına konuk olan ünlü oyuncu Halil Ergün şu ifadeleri kullandı:

"Dedim ki, yani onlar hesap verecekler çünkü şey, hani öldü ya gitti Amerika'da... FETÖ. Onun zamanında geberdi o. Benim anam da bilmem ne, babam da bilmem ne diye oralara yatmaya kalktıydı şey de. Geçelim onları şimdi...

Çok mühim değil, benim yaklaşımlarım bunlar. Yüzde 92 ile 'evet' dediler biliyorsunuz Anayasa'ya. Yani o maddeyi gördüm, 'yargılanamazlar' maddesini kaldırıyorlar. O kadar doğru ki.