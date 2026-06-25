Halil Ergün'den sözde Atatürkçülere tepki: "Bu ülkede her haltı onlar yiyor"
Türk sinemasının usta ismi Halil Ergün, katıldığı programda siyasi duruşundan tarih vizyonuna kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Geçmişteki anayasa referandumunda neden "evet" oyu verdiğini anlatan Ergün, Atatürkçülük kavramına mesafeli olduğunu belirterek, "Ben Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim. Herkes her haltı Atatürkçülük yaparak yiyor. Biz bir imparatorluk çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.
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- Oyuncu Halil Ergün, Nil Gülsüm'ün Maksat Muhabbet programında siyasi görüşleri ve Cumhuriyet'e bakışı hakkında açıklamalarda bulundu.
- Ergün, geçmiş yıllarda yapılan anayasa referandumunda 'yargılanamazlar' maddesinin kaldırılması nedeniyle 'evet' oyu verdiğini söyledi.
- Halil Ergün, 'Ben Atatürkçü filan olmadım hiçbir zaman, ben Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim Cumhuriyeti kuranlara' ifadelerini kullandı.
- Oyuncu, kendisini cumhuriyetçi olarak tanımladığını ve Türkiye'nin bir imparatorluk mirası taşıdığını belirtti.
- Ergün'ün özellikle Atatürkçülük konusundaki sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Halil Ergün, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.
ATATÜRKÇÜLÜK HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Siyasi görüşlerinden Cumhuriyet'e bakışına kadar birçok konuda konuşan oyuncu, dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle Atatürkçülük konusundaki sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Programda geçmiş yıllarda yapılan anayasa referandumuna da değinen Ergün, neden "evet" oyu verdiğini anlattı.
"YARGILANAMAZLAR MADDESİNİ KALDIRIYORLAR"
Nil Gülsüm'ün Maksat Muhabbet programına konuk olan ünlü oyuncu Halil Ergün şu ifadeleri kullandı:
"Dedim ki, yani onlar hesap verecekler çünkü şey, hani öldü ya gitti Amerika'da... FETÖ. Onun zamanında geberdi o. Benim anam da bilmem ne, babam da bilmem ne diye oralara yatmaya kalktıydı şey de. Geçelim onları şimdi...
Çok mühim değil, benim yaklaşımlarım bunlar. Yüzde 92 ile 'evet' dediler biliyorsunuz Anayasa'ya. Yani o maddeyi gördüm, 'yargılanamazlar' maddesini kaldırıyorlar. O kadar doğru ki.
"BEN ATATÜRKÇÜ FİLAN OLMADIM HİÇBİR ZAMAN"
Ben 15. madde yüzünden, annem babamı da katarak, onlar çok şey yapmadılar, 'yetmez ama evet' filan değil, doğrudan 'evet' dedim diye de söyledim ya yani.Millet yazılar yazıp çok eleştirdi. Öyle şeyleri ciddiye almıyorum artık ben. Bizim yatırım derdimiz yok yani. Mübarek olsun ne söylerlerse söylesinler, benim kendime vereceğim hesap önemli.
Ben cumhuriyetçiyim, ben Mustafa Kemal Atatürkçü filan olmadım hiçbir zaman. Ben Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim Cumhuriyeti kuranlara.Ya Atatürk 3 sene ya... 3 sene kullandı Soyadı Kanunu'nda, zaten hastaydı adamcağız bir şeyde. Atatürk...
"HEPİMİZ BİR İMPARATORLUK ÇOCUKLARIYIZ"
Herkes her haltı Atatürkçülük yapanlar yiyor biliyorsunuz değil mi yanlışlıkla. Mustafa Kemal ve arkadaşları, hepimiz bir imparatorluk çocuklarıyız.
Tabii ki ya, bu işleri yapmanın kültürü Osmanlı'nın son döneminde, son yüzyılında başladı; tartışmalar, gelişmeler, parlamento meseleleri yanlışı doğrusuyla. Meseleye bütün bakmak lazım. Biz bir imparatorluğun çocuklarıyız. Bizim kimseye karşı özel bir düşmanca tavrımız yok ya."