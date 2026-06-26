"Cenazesini rüyamda gördüm!" Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan yürek yakan itiraf
Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak'ın vefatının ardından sessizliğini koruyan eşi Selma Konak ilk kez yaşadığı büyük acıyı tüm açıklığıyla anlattı. Eşini kaybetmeden yaklaşık bir ay önce gördüğü rüyayı paylaşan Konak'ın sözleri duygusal anlara sahne oldu.
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- Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sanatçının vefatının birinci yılında katıldığı YouTube programında eşini kaybetmeden bir ay önce cenazesini rüyasında gördüğünü açıkladı.
- Volkan Konak, 31 Mart 2025'te KKTC'de verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.
- Selma Konak, hastanede tabutun üzerinde eşinin ismini görünce 'Senin ismin billboardlarda olmalıydı, bu tahtanın üzerinde değil' diyerek ağladığını söyledi.
- Selma Konak, eşinin atletiyle uyuduğunu, yıkamadığını ve yastığının altına koyduğunu belirtti.
- Volkan Konak ile Selma Konak 1992 yılında evlenmiş ve çiftin Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunuyor.
Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak'ın vefatının üzerinden geçen bir yılın ardından eşi Selma Konak, ilk kez bu kadar samimi açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir YouTube programında yaşadığı büyük acıyı anlatan Selma Konak, eşini kaybetmeden yaklaşık bir ay önce gördüğü rüyayı paylaşarak duygusal anlar yaşattı.
Volkan Konak ne zaman vefat etti?
Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında yaşamını yitirmiş, ani vefatı sanat dünyasını ve milyonlarca hayranını yasa boğmuştu.
"Yüzünü görmek istedim"
YouTube'da yayınlanan programda konuşan Selma Konak, hastanede yaşadığı en zor anlardan birini şu sözlerle anlattı:
Yüzünü görmek istedim. Tabutun üzerinde 'Volkan Konak' yazısını görünce dayanamadım. 'Senin ismin billboardlarda olmalıydı, bu tahtanın üzerinde değil' diye ağladım.
"Hâlâ atletiyle uyuyorum"
Eşine duyduğu özlemin ilk günkü gibi sürdüğünü dile getiren Selma Konak, onun hatıralarına sıkı sıkıya sarıldığını söyledi.
Hâlâ atletiyle uyuyorum. Yıkamadım. Yastığımın altına koyuyorum. Böyle kendimi daha güvende hissediyorum.
"Cenazesini rüyamda gördüm"
Programın en dikkat çeken bölümü ise Selma Konak'ın anlattığı rüya oldu. Eşinin vefatından yaklaşık bir ay önce kötü bir rüya gördüğünü belirten Konak, bunu Volkan Konak'a söyleyemediğini ifade etti.
Volkan'ın cenazesini bir ay önce rüyamda gördüm. Ona söyleyemedim.
Babalar Günü paylaşımı duygulandırdı
Selma Konak, Volkan Konak'ın vefatının ardından kutlanan ilk Babalar Günü'nde de duygusal bir paylaşım yaptı. Paylaştığı videoda çiftin küçük kızları Derin'in babası için seslendirdiği "Bana Bir Masal Anlat Baba" performansı yer aldı. Görüntüler, sanatçının hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.
33 yıllık evlilik, üç çocuk
Volkan Konak ile Selma Konak, 1992 yılında sade bir nikâhla evlendi. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle yıllarca gerçekleştiremedikleri düğün hayallerini ise 2023 yılında, evliliklerinin 31. yıl dönümünde gerçekleştirdiler. Çiftin Şimal, Volkan ve Derin adını verdikleri üç çocuğu bulunuyor.