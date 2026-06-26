Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır. "Hâlâ atletiyle uyuyorum" Eşine duyduğu özlemin ilk günkü gibi sürdüğünü dile getiren Selma Konak, onun hatıralarına sıkı sıkıya sarıldığını söyledi. Hâlâ atletiyle uyuyorum. Yıkamadım. Yastığımın altına koyuyorum. Böyle kendimi daha güvende hissediyorum.

Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır. "Cenazesini rüyamda gördüm" Programın en dikkat çeken bölümü ise Selma Konak'ın anlattığı rüya oldu. Eşinin vefatından yaklaşık bir ay önce kötü bir rüya gördüğünü belirten Konak, bunu Volkan Konak'a söyleyemediğini ifade etti. Volkan'ın cenazesini bir ay önce rüyamda gördüm. Ona söyleyemedim.