Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile yollarını resmi olarak ayırdı.

Helvacıoğlu, boşanma sürecinde tüm haklarından vazgeçip kızına kendi soyadını verdi.

Ünlü oyuncu, kızı Sora ile ilk kez resmi bir etkinliğe katıldı.

Sosyal medyada kızıyla eğlenceli anlarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Kızının büyüme evrelerini esprili bir dille sosyal medyada aktarıyor.

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, fırtınalı bir ayrılık sürecinin ardından her adımıyla dikkat çekiyor. İşletmeci Ural Kaspar ile yollarını resmi olarak ayıran oyuncu, hayatına yeni bir sayfa açmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Yaşadığı zorlu günleri geride bırakan güzel oyuncu, artık tüm vaktini ve enerjisini kızı Sora'ya ayırıyor. Sosyal medyada kızıyla olan eğlenceli anlarını sık sık paylaşan ünlü isim, dün akşam bir ilke imza attı.