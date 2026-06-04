Boşanma sonrası ilk kez! İrem Helvacıoğlu kızı Sora ile etkinlikte boy gösterdi
Ural Kaspar ile evliliğini noktalayan ve kızı Sora’ya kendi soyadını vermek için tazminattan vazgeçen İrem Helvacıoğlu, boşanma sonrası ilk kez bir davette görüntülendi. Minik kızıyla birlikte ilk kez bir etkinliğe katılarak ezber bozan oyuncunun samimi ve sıcak anne-kız halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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- İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile yollarını resmi olarak ayırdı.
- Helvacıoğlu, boşanma sürecinde tüm haklarından vazgeçip kızına kendi soyadını verdi.
- Ünlü oyuncu, kızı Sora ile ilk kez resmi bir etkinliğe katıldı.
- Sosyal medyada kızıyla eğlenceli anlarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.
- Kızının büyüme evrelerini esprili bir dille sosyal medyada aktarıyor.
Magazin dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, fırtınalı bir ayrılık sürecinin ardından her adımıyla dikkat çekiyor. İşletmeci Ural Kaspar ile yollarını resmi olarak ayıran oyuncu, hayatına yeni bir sayfa açmıştı.
Yaşadığı zorlu günleri geride bırakan güzel oyuncu, artık tüm vaktini ve enerjisini kızı Sora'ya ayırıyor. Sosyal medyada kızıyla olan eğlenceli anlarını sık sık paylaşan ünlü isim, dün akşam bir ilke imza attı.
Boşanma sürecinde tüm haklarından vazgeçip kızına kendi soyadını veren İrem Helvacıoğlu, yeni hayatında ilk kez kızıyla bir davette boy gösterdi.
İrem Helvacıoğlu, minik kızı Sora ile birlikte ilk kez resmi bir etkinliğe katılarak davetlileri şaşırttı. Davete yalnız katılmak yerine kızıyla gelen Helvacıoğlu, gecenin en çok dikkat çeken ismi oldu.
Sosyal medyada kızının salıncak keyfini "Çiçek tarlam" notuyla paylaşarak binlerce beğeni alan güzel oyuncu, kızının büyüme evrelerini de esprili bir dille takipçilerine aktarıyor.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, dün bir etkinliğe katıldı. Ünlü oyuncu, etkinliğe yalnız katılmadı. İrem Helvacıoğlu etkinliğe kızıyla katılarak takipçilerini şaşırttı. Helvacıoğlu'nun minik kızı Sora'yla yaptığı paylaşım da kalperi adeta ısıttı.
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