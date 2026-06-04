Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'dan aile paylaşımı! İzmir buluşmasında annesini görenler gözlerine inanamadı
Uzun süredir Londra'da yaşayan ve "Sihirli Annem" dizisindeki Betüş Peri karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, İzmir'de ailesiyle buluştu. Sosyal medya hesabından annesi ve ablasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncunun ailesini gören takipçileri, "Güzellik anneden geliyormuş" yorumlarında bulundu.
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- İnci Türkay, sosyal medya hesabından ailesiyle olan anlarını paylaştı.
- Ünlü oyuncu, Londra'dan İzmir Karşıyaka'ya gelerek annesi ve ablasıyla buluştu.
- Paylaşılan aile fotoğrafları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
- Türkay'ın annesinin zarafeti ve ablasıyla uyumu dikkat çekti.
- Takipçiler, fotoğraflara çok sayıda olumlu yorum bıraktı.
"Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı "Betüş Peri" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, sunucu ve tiyatro sanatçısı İnci Türkay, sosyal medya hesabı üzerinden ailesiyle olan keyifli anlarını paylaştı.
Yaşamını uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da sürdüren başarılı sanatçı, memleketi İzmir Karşıyaka'ya gelerek annesi ve ablasıyla bir araya geldi. İnci Türkay, aile bağlarını gözler önüne seren bu sıcak buluşmadan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
"GÜZELLİK ANNEDEN DEMEK Kİ"
Sosyal medya hesabından İzmir sokaklarında çekilen aile fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncunun bu gönderisi, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Fotoğraflarda İnci Türkay'ın annesinin zarafeti ve ablasıyla olan uyumu dikkat çekti.
Türkay'ın takipçileri paylaşılan fotoğrafların altına kısa sürede çok sayıda yorum bıraktı. Gelen mesajlar arasında en çok öne çıkanlar ise "Güzellik anneden demek ki", "Ne kadar güzelsiniz" ve "Güzel aile maşallah" ifadeleri oldu.
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Sihirli Annem'in Betüş Peri'si İnci Türkay nerede yaşıyor?
Ünlü oyuncu İnci Türkay, uzun yıllardır yaşamını İngiltere'nin başkenti Londra'da sürdürmektedir.
İnci Türkay kiminle evli ve çocuğu var mı?
İnci Türkay, Eylül 2019'da oyuncu ve model Atilla Saral ile evlenmiştir. Türkay'ın 2004-2009 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Ahmet Eroğlu'ndan 2005 yılında dünyaya gelen Ali adında bir oğlu bulunmaktadır.
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