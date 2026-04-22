"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
İLK KEZ ANNE OLDU
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu, 2025 yılının haziran ayında dünyaya gelen kızı Yaz ile ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
"HER ŞEY BOŞMUŞ"
Sosyal medyayı aktif kullanan Karaca, geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlamış ve "Yaz sana ne öğretiyor?" sorusuna verdiği yanıtla duygulandırmıştı. Ünlü oyuncu, "Bence tamamen bana sabır öğretmeye geldi. Şu ana kadar üzüldüğüm, sevindiğim ya da dert ettiğim her şey boşmuş" sözleriyle anneliğin hayatındaki etkisini anlatmıştı.
YAZ'LA PAZAR TURU
9 aylık kızıyla geçirdiği anları sık sık paylaşan Karaca'dan yeni bir kare daha geldi. Bu kez kızı Yaz ile birlikte Zekeriyaköy'de kurulan organik pazara giden oyuncu, o anları esprili bir notla takipçileriyle paylaştı.
"ELMALARI VE ÇİLEKLERİ DENETLEDİ"
Karaca paylaşımında, "Yaz Hanım Zekeriyaköy organik pazarına uğramayı ihmal etmedi. Elmaları ve çilekleri denetledi. Tam not verdi, esnaf memnun" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.