Gizem Karaca minik müfettişle pazarda: Yaz’dan esnafa “tam not”

9 ay önce anne olan Gizem Karaca, kızı Yaz ile yaptığı yeni paylaşımla yine gündem oldu. Ünlü oyuncu, bu kez kızıyla birlikte gittiği pazardan eğlenceli kareler paylaştı. Karaca kızıyla birlikte pazarda çekilmiş karesinin altına “Yaz Hanım Zekeriyaköy organik pazarına uğramayı ihmal etmedi. Elmaları ve çilekleri denetledi." notunu düştü. Minik Yaz’ın “denetimi” takipçilerin yüzünü güldürdü.

  • Oyuncu Gizem Karaca, 9 aylık kızı Yaz ile Zekeriyaköy'de kurulan organik pazarı ziyaret etti.
  • Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlendi ve 2025 Haziran'da ilk çocuğu Yaz'ı dünyaya getirdi.
  • Karaca, sosyal medyada anneliğin kendisine sabır öğrettiğini ve daha önce önemsediği şeylerin boş olduğunu belirtti.
  • Oyuncu, pazar ziyaretini sosyal medyada esprili bir dille paylaştı ve çok sayıda beğeni aldı.
  • Gizem Karaca, 'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' ve 'İçimdeki Fırtına' dizileriyle tanınıyor.

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Gizem Karaca / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

İLK KEZ ANNE OLDU

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu, 2025 yılının haziran ayında dünyaya gelen kızı Yaz ile ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz

"HER ŞEY BOŞMUŞ"

Sosyal medyayı aktif kullanan Karaca, geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlamış ve "Yaz sana ne öğretiyor?" sorusuna verdiği yanıtla duygulandırmıştı. Ünlü oyuncu, "Bence tamamen bana sabır öğretmeye geldi. Şu ana kadar üzüldüğüm, sevindiğim ya da dert ettiğim her şey boşmuş" sözleriyle anneliğin hayatındaki etkisini anlatmıştı.

YAZ'LA PAZAR TURU

9 aylık kızıyla geçirdiği anları sık sık paylaşan Karaca'dan yeni bir kare daha geldi. Bu kez kızı Yaz ile birlikte Zekeriyaköy'de kurulan organik pazara giden oyuncu, o anları esprili bir notla takipçileriyle paylaştı.

Gizem Karaca kızıyla birlikte İstanbul Zekeriyaköy'de pazar gezdi.

"ELMALARI VE ÇİLEKLERİ DENETLEDİ"

Karaca paylaşımında, "Yaz Hanım Zekeriyaköy organik pazarına uğramayı ihmal etmedi. Elmaları ve çilekleri denetledi. Tam not verdi, esnaf memnun" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

