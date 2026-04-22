Oyuncu, pazar ziyaretini sosyal medyada esprili bir dille paylaştı ve çok sayıda beğeni aldı.

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu, 2025 yılının haziran ayında dünyaya gelen kızı Yaz ile ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz

"HER ŞEY BOŞMUŞ"

Sosyal medyayı aktif kullanan Karaca, geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlamış ve "Yaz sana ne öğretiyor?" sorusuna verdiği yanıtla duygulandırmıştı. Ünlü oyuncu, "Bence tamamen bana sabır öğretmeye geldi. Şu ana kadar üzüldüğüm, sevindiğim ya da dert ettiğim her şey boşmuş" sözleriyle anneliğin hayatındaki etkisini anlatmıştı.