Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

Boşanma protokolünde kızları Sora'nın velayeti anneye verildi ve Helvacıoğlu kızına kendi soyadını verme hakkı kazandı.

İrem Helvacıoğlu boşanma sürecinde nafaka ve tazminat talep etmedi.

Helvacıoğlu'nun kızına kendi soyadını verme kararı sosyal medyada kadınlardan yoğun destek gördü.

Işın Karaca, Yeşim Salkım ve Burcu Özberk gibi ünlü isimler Helvacıoğlu'na destek verdi.

"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İrem Helvacıoğlu KADINLARDAN DESTEK 1,5 yıl önce Ural Kaspar ile evlenen oyuncu, kısa süre önce boşanma kararı aldı. Boşanmanın ardından en çok konuşulan konu ise Helvacıoğlu'nun kızına kendi soyadını verme isteği oldu. Bu karar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle kadın kullanıcılar tarafından yoğun destek gördü.