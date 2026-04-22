"Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi yapımlarla tanınan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
KADINLARDAN DESTEK
1,5 yıl önce Ural Kaspar ile evlenen oyuncu, kısa süre önce boşanma kararı aldı. Boşanmanın ardından en çok konuşulan konu ise Helvacıoğlu'nun kızına kendi soyadını verme isteği oldu. Bu karar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle kadın kullanıcılar tarafından yoğun destek gördü.
"ŞİMDİ DAHA DA PARLIYORUM"
Gelen destek mesajlarının ardından sessiz kalmayan oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Helvacıoğlu, "Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Şimdi daha da parlıyorum" ifadelerini kullandı.
NELER OLDU?
İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın evliliğinde bir süredir kriz yaşandığı ve çiftin yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü. Ailelerin devreye girmesine rağmen sorunların çözülemediği ve çiftin ayrı yaşamaya başladığı iddia edildi. 2025 yılında dünyaya gelen kızları Sora'nın ardından ilişkilerini toparlayamayan çift, evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
NAFAKA VE TAZMİNAT TALEP ETMEDİ
Boşanma sonrası Helvacıoğlu'nun sosyal medya hesabından "Kaspar" soyadını kaldırması ve fotoğrafları silmesi dikkat çekti. Boşanma protokolünde çiftin kızlarının velayetinin anneye verildiği, Helvacıoğlu'nun ise kızına kendi soyadını verebilmek için eski eşiyle anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. İddialara göre nafaka ve tazminat konularında yapılan anlaşma bu kararla bağlantılı oldu.
KARŞILIKLI ANLAŞMA
Öte yandan Ural Kaspar cephesinden yapılan açıklamada, boşanma sürecinin karşılıklı anlaşmayla tamamlandığı vurgulanırken, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Sosyal medyada ise Işın Karaca, Yeşim Salkım, Burcu Özberk gibi birçok ünlü isim Helvacıoğlu'na destek verdi.