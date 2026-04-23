Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
BABA-KIZ KARESİ İÇ ISITTI
Baba-kızın samimi karesi kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu. Zehra Çilingiroğlu'nun babasına sarıldığı o anlar iç ısıttı. Çilingiroğlu'nun son hali ve güzelliği sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.
"İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR"
Öte yandan Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenmiş ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Mürsel Kaya'dan aldığı evlilik teklifi sorulunca "Siz nereden biliyorsunuz? şeklinde yanıt veren Avşar, "Ben her şeyin zamanında olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur" sözleriyle düşüncelerini ifade etti.
KIZLARINA ÇOK DÜŞKÜNLER
1997 yılında Paris'te evlenen Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar, 2005 yılında yollarını ayırmıştı. Çift, ayrılığa rağmen kızları Zehra için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Zehra Çilingiroğlu'na olan düşkünlükleri ise uzun yıllardır kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor.
BABASIYLA GOLF OYNADI
Ayrıca Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde babasıyla golf oynadığı anları da takipçileriyle paylaştı. Baba-kızın birlikte vakit geçirdiği o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranlarından "Tam babasının kızı" yorumları gecikmedi. İkilinin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.