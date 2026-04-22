Oyunculuk kariyerinde Sen Anlat Karadeniz ile büyük bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile nikah masasına oturmuştu.
MUTLULUKLARI UZUN SÜRMEDİ
Sürpriz evlilik magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, kısa süre sonra gelen hamilelik haberi çiftin mutluluğunu pekiştirmişti. 2025 yılında kızları Sora'yı kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Kasım 2025 itibarıyla çiftin boşanma kararı aldığı yönündeki iddialar gündeme gelmiş, süreç kısa sürede netlik kazanmıştı.
VELAYET ANNEYE VERİLDİ
1.5 yıl süren evlilik, anlaşmalı boşanma ile sona erdi. Çiftin 6 aylık kızları Sora'nın velayeti İrem Helvacıoğlu'na verildi. Boşanma protokolünde Helvacıoğlu'nun nafaka ve tazminat talebinden vazgeçtiği, buna karşılık kızına kendi soyadını verdiği iddiası ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"SEN SİMLİ YAPIŞTIRICISIN"
Boşanma sonrası İrem Helvacıoğlu'nun yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bir Reels videosunu hikayesine ekleyerek şu ifadelerin yer aldığı görüntüyü paylaştı:
Parlıyorsun, ışıldıyorsun. Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme. Çünkü sen, simli yapıştırıcısın!
KARŞILIKLI ANLAŞARAK BOŞANMA
Bu paylaşım, sosyal medyada Ural Kaspar'a gönderme olarak yorumlandı. Oyuncunun, hem kendisine hem de kızına yönelik duruşunu ortaya koyduğu ifade edildi. Öte yandan Ural Kaspar cephesinden de açıklama gecikmedi. Kaspar, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyu bilgilendirmesidir. Müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar hakkında sosyal medya platformlarında yapılan bazı yorum ve paylaşımlar tarafımızca yakından takip edilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, müvekkilimiz ile eski eşi arasındaki boşanma süreci karşılıklı anlaşma ve mutabakat çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlanmıştır. Buna rağmen, gerçek dışı, yanıltıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikteki içerik, yorum, mesaj ve sosyal medya paylaşımlarının devam ettiği görülmektedir. Müvekkilimizin özel hayatına ve kişilik haklarına yönelik bu tür saldırılar hukuken kabul edilemez niteliktedir.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR"
Öte yandan açıklamalarını sürdüren Ural Kaspar'ın avukatı, "Bu kapsamda ilgili kişi ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli tespitler yapılmakta olup; müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, kişilik haklarını ihlal eden, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru teşkil eden iftira ve hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." sözlerini ifade etti.
"HER TÜRLÜ DAVA HAKKIMIZ SAKLIDIR"
Son olarak avukatı şu ifadeleri kullandı:
Ayrıca müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar'ın kişilik haklarının ihlali sebebiyle her türlü dava hakkımız saklıdır. Hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması ve erişimin engellenmesi amacıyla gerekli başvurular yapılacaktır. Kamuoyundan, doğruluğu teyit edilmemiş içerik ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Kobra Murat hakkında “öldü” iddiası ortalığı karıştırdı
"26 yıllık hattım bile kapandı"