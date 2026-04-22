İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliği olaylı bitti: Boşanma sonrası göndermeli paylaşım

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın 1.5 yıllık evliliği anlaşmalı olarak sona erdi. Boşanma protokolüne dair ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Süreç sonrası Helvacıoğlu’nun yaptığı “Kimsenin sana sıradanmışsın gibi davranmasına izin verme” paylaşımı dikkat çekti. Kaspar cephesinden ise “Boşanma süreci karşılıklı anlaşma çerçevesinde tamamlanmıştır” açıklaması geldi.

  • Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, 28 Ekim 2024'te evlendikten ve 2025'te kızları Sora'yı dünyaya getirdikten sonra Kasım 2025'te 1,5 yıl süren evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.
  • Boşanma protokolünde 6 aylık kızları Sora'nın velayeti İrem Helvacıoğlu'na verildi ve Helvacıoğlu'nun nafaka ve tazminat talebinden vazgeçtiği iddia edildi.
  • İrem Helvacıoğlu boşanma sonrası sosyal medyada 'Sen simli yapıştırıcısın' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
  • Ural Kaspar'ın avukatı, sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek boşanmanın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiğini açıkladı.
  • Kaspar'ın avukatı, müvekkilinin kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını ve dava hakkının saklı olduğunu bildirdi.

Oyunculuk kariyerinde Sen Anlat Karadeniz ile büyük bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te işletmeci Ural Kaspar ile nikah masasına oturmuştu.

MUTLULUKLARI UZUN SÜRMEDİ

Sürpriz evlilik magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, kısa süre sonra gelen hamilelik haberi çiftin mutluluğunu pekiştirmişti. 2025 yılında kızları Sora'yı kucaklarına alan çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Kasım 2025 itibarıyla çiftin boşanma kararı aldığı yönündeki iddialar gündeme gelmiş, süreç kısa sürede netlik kazanmıştı.

VELAYET ANNEYE VERİLDİ

1.5 yıl süren evlilik, anlaşmalı boşanma ile sona erdi. Çiftin 6 aylık kızları Sora'nın velayeti İrem Helvacıoğlu'na verildi. Boşanma protokolünde Helvacıoğlu'nun nafaka ve tazminat talebinden vazgeçtiği, buna karşılık kızına kendi soyadını verdiği iddiası ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"SEN SİMLİ YAPIŞTIRICISIN"

Boşanma sonrası İrem Helvacıoğlu'nun yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bir Reels videosunu hikayesine ekleyerek şu ifadelerin yer aldığı görüntüyü paylaştı:

Parlıyorsun, ışıldıyorsun. Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme. Çünkü sen, simli yapıştırıcısın!

KARŞILIKLI ANLAŞARAK BOŞANMA

Bu paylaşım, sosyal medyada Ural Kaspar'a gönderme olarak yorumlandı. Oyuncunun, hem kendisine hem de kızına yönelik duruşunu ortaya koyduğu ifade edildi. Öte yandan Ural Kaspar cephesinden de açıklama gecikmedi. Kaspar, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyu bilgilendirmesidir. Müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar hakkında sosyal medya platformlarında yapılan bazı yorum ve paylaşımlar tarafımızca yakından takip edilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, müvekkilimiz ile eski eşi arasındaki boşanma süreci karşılıklı anlaşma ve mutabakat çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlanmıştır. Buna rağmen, gerçek dışı, yanıltıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikteki içerik, yorum, mesaj ve sosyal medya paylaşımlarının devam ettiği görülmektedir. Müvekkilimizin özel hayatına ve kişilik haklarına yönelik bu tür saldırılar hukuken kabul edilemez niteliktedir.

800

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR"

Öte yandan açıklamalarını sürdüren Ural Kaspar'ın avukatı, "Bu kapsamda ilgili kişi ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli tespitler yapılmakta olup; müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, kişilik haklarını ihlal eden, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru teşkil eden iftira ve hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." sözlerini ifade etti.

"HER TÜRLÜ DAVA HAKKIMIZ SAKLIDIR"

Son olarak avukatı şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar'ın kişilik haklarının ihlali sebebiyle her türlü dava hakkımız saklıdır. Hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması ve erişimin engellenmesi amacıyla gerekli başvurular yapılacaktır. Kamuoyundan, doğruluğu teyit edilmemiş içerik ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

