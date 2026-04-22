Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, hem evini sirkeyle temizlediğini hem de banyoda sirke kullanarak negatif enerjiden arındığını ve bu yöntemi bir yaşam biçimi haline getirdiğini açıkladı.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Maslak'ta düzenlenen bir moda davetinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceren Benderlioğlu, günlük hayatındaki mistik ve doğal rutinlerini anlattı. Geçtiğimiz haftalarda elini yakan ve tedavisi süren oyuncu; evden çıkarken dua ettiğini, evine sirke döktüğünü ve banyoda sirkeyle yıkandığını söyleyerek, geleneksel arınma yöntemlerini tercih ettiğini vurguladı.