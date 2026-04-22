CANLI YAYIN
Geri

Ceren Benderlioğlu rutinini ilk kez açıkladı: "Sirkeyle yıkanırım"

Güzelliği ve tarzıyla her zaman dikkat çeken ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, katıldığı davette samimi açıklamalarda bulundu. Elindeki yanık nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Benderlioğlu'nun, nazar ve negatif enerjiye karşı uyguladığı "sirke" yöntemini de ilk kez paylaştı.

Giriş Tarihi:
Ceren Benderlioğlu’ndan sirke itirafı

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, hem evini sirkeyle temizlediğini hem de banyoda sirke kullanarak negatif enerjiden arındığını ve bu yöntemi bir yaşam biçimi haline getirdiğini açıkladı.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Maslak'ta düzenlenen bir moda davetinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceren Benderlioğlu, günlük hayatındaki mistik ve doğal rutinlerini anlattı. Geçtiğimiz haftalarda elini yakan ve tedavisi süren oyuncu; evden çıkarken dua ettiğini, evine sirke döktüğünü ve banyoda sirkeyle yıkandığını söyleyerek, geleneksel arınma yöntemlerini tercih ettiğini vurguladı.

NEGATİF ENERJİYE SİRKELİ ÖNLEM

Katıldığı davette tarzıyla tam not alan Ceren Benderlioğlu, batıl inançlardan ziyade işlerini yoluna koymayı sevdiğini belirtti. "Evimden çıkmadan önce ve girerken dua ederim" diyen ünlü oyuncu, sirkenin temizleyici gücüne olan inancını şu sözlerle dile getirdi: "Evimden çıkmadan önce girerken dua ederim. Arada sırada sirke dökerim. Sirkeyle yıkanırım"

MODADA İKİNCİ EL DEVRİ

Giyim tarzıyla dikkat çeken Benderlioğlu, kumaş kalitesine önem verdiğini belirterek "Modayı birebir takip etmiyorum. Bana yakışanı ve tekstili seviyorum. Çok para harcamam ama kumaş kalitesine özen gösteririm. En çok spor ayakkabıya harcıyorum" ifadelerini kullandı.

Beş yıldır kendi gardırobundaki parçaları ikinci el platformlarında sattığını ve dönüştürdüğünü belirten oyuncu, tüketim çılgınlığına karşı duruşunu da paylaştı: "İkinci el uygulamaları var, orada satıyorum ve dönüştürüyorum. Beş yıldır yapıyorum"

TALİHSİZ KAZA SONRASI TEDAVİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz haftalarda elini yakan ve bandajıyla dikkat çeken başarılı oyuncu, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. "Tedavi görüyorum" diyerek sürecin devam ettiğini belirten Benderlioğlu, yaşadığı aksiliğe rağmen enerjisinden ve şıklığından ödün vermedi.

CEREN BENDERLİOĞLU'NUN YAŞAM AJANDASI

  • Güzellik Sırrı: Hem ruhsal hem fiziksel arınma için sirke kullanıyor.
  • Maneviyat: Ev giriş-çıkışlarında dua etmeyi ihmal etmiyor.
  • Bilinçli Tüketim: Hızlı moda yerine ikinci el dönüşümünü destekliyor.
  • Stil Kodu: Marka takıntısı yerine kumaş kalitesine odaklanıyor.
MERAK EDİLENLER

Ceren Benderlioğlu neden sirkeyle yıkanıyor?

Ünlü oyuncu, bunu bir arınma yöntemi ve işlerini yoluna koyma ritüeli olarak gördüğü için uyguluyor.

Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Elinde oluşan yanık nedeniyle tıbbi tedavisi hala devam etmektedir.

Ceren Benderlioğlu kıyafetlerini ne yapıyor?

Beş yıldır ikinci el platformları üzerinden kıyafetlerini satarak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

Ceren Benderlioğlu bizden biri!

Ceren Benderlioğlu, ekranlardaki güçlü duruşunu günlük hayatındaki samimi ve "bizden" ritüellerle birleştiriyor. Sirke kullanımı gibi geleneksel yöntemleri cesurca dile getirmesi, onun modern dünya ile bağlarını koparmadan köklerine sadık kaldığını gösteriyor. Özellikle ikinci el vurgusu, çevre bilinci konusunda diğer ünlülere örnek olacak nitelikte.

GEÇMİŞTEN NOTLAR: CEREN'DEN GÜZELLİK TÜYOLARI

41 yaşındaki ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, güzellik sırrını 2023 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı isim, "Koşmak en güzel cilt bakımıdır. Açık hava, oksijen genç kalmanızı sağlar. Net!" ifadelerine yer vermişti. Son "sirke" açıklaması ise, oyuncunun enerjisini korumak için geleneksel yöntemlerden de destek almış olduğunu kanıtladı.

SİRKELİ SUYLA YIKANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sirke, sadece enerjisel bir arınma değil, aynı zamanda vücut sağlığı için de çok yönlü bir malzemedir. Temizlikten kişisel bakıma kadar her alanda etkili olan sirkenin, banyo suyuna eklendiğinde sunduğu avantajlar ise oldukça şaşırtıcı:

  • Derinlemesine Temizlik: Cildi kirden ve yağdan arındırır.
  • Sivilce Karşıtı: Siyah nokta ve sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
  • Ölü Deri Atımı: Cildin yenilenmesini sağlayarak ölü derileri uzaklaştırır.
  • pH Dengesi: Cildin doğal pH seviyesini ve yağ dengesini korur.
  • Ferahlık ve Hijyen: Ter kokusunu önler, cilde tazelik verir.
  • Genç Görünüm: Kırışıklıkların ve cilt lekelerinin azalmasına destek olur.
  • Saç ve Saç Derisi: Saçın nemlenmesini sağlar, kepek sorununa ve egzamaya iyi geldiği bilinir.
CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Ceren Benderlioğlu, Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden biridir. Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde tamamlayan oyuncu, kariyerine henüz öğrencilik yıllarında dizi oyunculuğuyla adım atmıştır. 2004 yılında TRT yapımı "Sahildeki Güneş Bahçesi" filmiyle beyaz perdeye "merhaba" demiştir.

Özel hayatıyla da örnek gösterilen isimler arasında yer alan oyuncu, 2 Temmuz 2010 tarihinde meslektaşı Emir Benderlioğlu ile dünyaevine girmiştir. Çiftin 24 Nisan 2013 tarihinde "Nur" adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Kariyerinde dönüm noktası olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki Ömür Façalı karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştır. Başarılı oyuncu şimdilerde "Eşref Rüya" dizisinde Irmak Bozok karakterine hayat vermektedir.