AJDAR'IN TARTIŞMALI ÇIKIŞLARININ KRONOLOJİSİ 2007- Bir organizasyon çıkışında şarkıcı Alihan tarafından darp edildiği iddia edildi.

2021 Şubat - TikTok canlı yayınında engelli çocuğu için manevi destek isteyen anneye "Burası yardım kuruluşu değil, ben bir starım" sözleri büyük tepki topladı.

2021 Mart - Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmak için 1 milyon euro cache talep ettiği öne sürüldü.

2023 Temmuz - Beylikdüzü'nde bir mekânın açılışı için saatlik 3 milyon 750 bin euro istediği iddiaları sosyal medyayı salladı.

2023 Ağustos - Komedyen Hayrettin, Ajdar'ı programına çağırmak istediğini ancak 50 milyon euro ve 300 korumalık bir talep aldığını kamuoyuyla paylaştı.

"SANAT KARİYERİ YOK" AVM görüntülerinin ardından sosyal medya kullanıcılı ikiye ayrıldı. Bir kısmı, "Ajdar hep Ajdar'dır, karakter tutarlılığı" yorumlarıyla olayı esprili karşıladı. Diğer kesim ise "Hayran ilgisine bu tepkiyi hak edecek sanat kariyeri yok" yorumlarıyla eleştirdi.