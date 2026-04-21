Sosyal medyada hızla yayılan kısa videoda, bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ajdar'ın, kendisini fark edip "Starım" diyerek fotoğraf çektirmek isteyen bir grup genç tarafından çevrelendiği görüldü. Başlangıçta sakin görünen Popstar ilginin artınca sinirlerine hakim olamadı.
AVM'DE ADETA ÇILDIRDI
Kısa süreli gerginlikte gençlere yüksek sesle "Yönetime gidin!" diye bağıran Ajdar, ardından arkasını dönüp ortamdan hızla uzaklaştı.
Görüntüler çevredeki kişiler tarafından kayıt altına alındı ve ilk paylaşıldığı dakikalarda büyük etkileşim aldı
POPSTAR–MAKİNE MÜHENDİSİ AJDAR KİMDİR
Gerçek adı Ajdar Anık olan sanatçı, 10 Şubat 1973'te Mardin'de doğdu. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Anık, yıllarca meslek icrasının ardından sanat dünyasına yöneldi. 2003 yılında yayınlanan ilk Popstar Türkiye elemelerinde jürinin ve Türkiye'nin dikkatini çeken performansıyla bir anda fenomen olan isim, "Çikita Muz" (sözlerinin Erol Büyükburç tarafından önerildiği öne sürülür), "Nane Nane" ve "Şahdamar" şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı. "Tatlı Hayat" dizisinde ve "Neredesin Firuze" filminde de kamera karşısına geçti.
AJDAR'IN TARTIŞMALI ÇIKIŞLARININ KRONOLOJİSİ
2007- Bir organizasyon çıkışında şarkıcı Alihan tarafından darp edildiği iddia edildi.
2021 Şubat - TikTok canlı yayınında engelli çocuğu için manevi destek isteyen anneye "Burası yardım kuruluşu değil, ben bir starım" sözleri büyük tepki topladı.
2021 Mart - Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmak için 1 milyon euro cache talep ettiği öne sürüldü.
2023 Temmuz - Beylikdüzü'nde bir mekânın açılışı için saatlik 3 milyon 750 bin euro istediği iddiaları sosyal medyayı salladı.
2023 Ağustos - Komedyen Hayrettin, Ajdar'ı programına çağırmak istediğini ancak 50 milyon euro ve 300 korumalık bir talep aldığını kamuoyuyla paylaştı.
"SANAT KARİYERİ YOK"
AVM görüntülerinin ardından sosyal medya kullanıcılı ikiye ayrıldı. Bir kısmı, "Ajdar hep Ajdar'dır, karakter tutarlılığı" yorumlarıyla olayı esprili karşıladı. Diğer kesim ise "Hayran ilgisine bu tepkiyi hak edecek sanat kariyeri yok" yorumlarıyla eleştirdi.
HERHANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Sosyal medyanın bugünkü gücünün olmadığı 2000'li yıllarda bile viral olmayı başarabilmiş nadir isimlerden biri olan Ajdar, 2026 dijital çağında da aynı reflekse sahip olduğunu gösterdi. Olayın yaşandığı AVM yönetiminden şu saatlerde resmi bir açıklama gelmedi. Ajdar'ın menajerlik ekibi veya kendisi de henüz görüntülere ilişkin herhangi bir yanıt vermedi.