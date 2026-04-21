Esra Erol evini baştan aşağı yeniledi! “Her detayıyla müthiş”

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, iş insanı Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evliliğinin kalesini, mevcut evini baştan aşağı yenileme kararı aldı! Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü sunucu, bu kez evinin dekorasyonunu tepeden tırnağa değiştirdi ve her detayını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Modern tasarımı, lüks detayları ve "saray yavrusu" dedirten yeni çehresiyle Esra Erol'un evindeki bu büyük değişim, sosyal medyayı salladı.

Esra Erol’un evi sosyal medyada gündemde

Hem başarılı kariyeri hem de mutlu aile tablosuyla sık sık adından söz ettiren Esra Erol, bu kez hayranlarını evindeki büyük değişim heyecanına ortak etti. Eşi Ali Özbir ve iki oğluyla birlikte yaşadığı evini tepeden tırnağa yenileyen ünlü sunucu, dekorasyon sürecinin her anını takipçileriyle paylaştı.

Esra Erol’un evini görenler hayran kaldı

Erol'un Instagram'ın hikaye kısmında paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Antreden taşan modern şıklık

İLK ADIMDA ASALET: ANTREDEN TAŞAN MODERN ŞIKLIK

Videonun girişinde bizi karşılayan antre, Esra Erol'un dekorasyondaki asil zevkini kanıtlar nitelikte. Ünlü sunucu, yenilenen merdivenlerinden inerken arkada göze çarpan asil antrasit ve beyaz uyumu dikkat çekiyor. Antredeki geniş aynalar ve dore detaylı aydınlatmalar, koridoru bir sanat galerisine çevirmiş durumda. Merdiven basamaklarındaki siyah mermer detayı ise evin geri kalanındaki lüksün ilk sinyallerini veriyor.

Mutfakta beyaz ve mermerin dansı

"HAYALİMDEKİ YER": MUTFAKTA BEYAZ VE MERMERİN DANSI

Videonun en çok yorum alan ve "hayalimdeki mutfak" dedirten bölümü ise mutfak oldu. Esra Erol, mutfağını baştan aşağı beyazın ferahlığına teslim etmiş. Dev ada mutfak ünitesi, modern antrasit detaylarla zenginleştirilirken, mutfak dolaplarındaki ince işçilik gözlerden kaçmadı. Özellikle ışıklandırmalı cam vitrinler ve mermer görünümlü tezgah arkası, mutfağı adeta bir "lezzet sarayına" dönüştürmüş.

Kış bahçesi hayran bıraktı

SOĞUK HAVALARIM EN SICAK KÖŞESİ: KIŞ BAHÇESİ

Erol'un evindeki en radikal değişimlerden biri de kış bahçesinde yaşanmış. Açılır-kapanır tavan sistemiyle her mevsime uygun hale getirilen kış bahçesi, konforun zirvesini temsil ediyor. Şık bir şömine, dev gri koltuklar ve modern aksesuarlarla donatılan bu alan, evin en çok ilgi gören kısımlarından biri.

Esra Erol evi için yapılan yorumlar

"HAYALİMDEKİ MUTFAK" YORUMLARI YAĞDI!

Ünlü sunucunun evinin yeni dekorasyonu sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok yorum aldı. Sosyal medyada yapılan o yorumlardan bazıları şöyle:

  • "Her detayıyla müthiş"
  • "Ayyy çok güzel hele mutfak... Hayalimdeki mutfak"
  • "Allah güzel günlerde oturmak nasip etsin inşallah güzel olmuş"
  • "Teras da ayrı bir hava katmış, şahane olmuş"
  • "Çok şık olmuş"
Esra Erol’un evi hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Esra Erol evini mi değiştirdi?

Hayır, ünlü sunucu evini değiştirmedi; Ali Özbir ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı mevcut evinin dekorasyonunu baştan aşağı yeniletti.

Esra Erol'un yeni dekorasyonunda hangi tarz hakim?

Ünlü sunucu, evinde modern ve minimalist bir tarzı tercih etti. Beyaz tonlar, mermer detaylar ve antrasit geçişlerle lüks bir atmosfer oluşturuldu.

Evin en çok dikkat çeken bölümü neresi oldu?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok beğenilen bölüm, "hayalimdeki mutfak" yorumları alan geniş ada mutfak ve modern kış bahçesi/teras alanı oldu.

Esra Erol dekorasyon sürecini nerede paylaştı?

Esra Erol, yenilenen evinin her detayını ve dekorasyon aşamalarını resmi Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)