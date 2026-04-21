MERAK EDİLENLER

Esra Erol evini mi değiştirdi?

Hayır, ünlü sunucu evini değiştirmedi; Ali Özbir ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı mevcut evinin dekorasyonunu baştan aşağı yeniletti.

Esra Erol'un yeni dekorasyonunda hangi tarz hakim?

Ünlü sunucu, evinde modern ve minimalist bir tarzı tercih etti. Beyaz tonlar, mermer detaylar ve antrasit geçişlerle lüks bir atmosfer oluşturuldu.

Evin en çok dikkat çeken bölümü neresi oldu?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok beğenilen bölüm, "hayalimdeki mutfak" yorumları alan geniş ada mutfak ve modern kış bahçesi/teras alanı oldu.

Esra Erol dekorasyon sürecini nerede paylaştı?

Esra Erol, yenilenen evinin her detayını ve dekorasyon aşamalarını resmi Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)