Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yoğun tempolarına kısa bir ara vererek doğayla baş başa kalmayı tercih etti.
HUZUR DOLU KAÇAMAK
Çift, bu kez Kırklareli'nin sakin atmosferiyle öne çıkan Lüleburgaz ilçesinde huzur dolu bir kaçamak yaptı.
ATEŞ BAŞINDA KARİZMATİK GÖRÜNTÜ
Başak Dizer'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler, çiftin doğa içindeki sade yaşamını gözler önüne serdi. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un ateş başındaki karizmatik görüntüsü takipçilerden yoğun ilgi görürken, paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.
EVLİLİKLERİNİ OĞULLARIYLA TAÇLANDIRDILAR
2016 yılında Paris'te evlenen çift, mutlu birlikteliklerini 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı. Gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi bir aile hayatı süren ikili, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının beğenisini topluyor.
AŞK-I MEMNU SETİNDE İLK TANIŞMA
Öte yandan çiftin tanışma hikayesi de sık sık merak ediliyor. Başak Dizer'in stil danışmanı olarak görev aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin setinde yolları kesişen ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüş ve yıllar içinde güçlü bir evliliğe evrilmişti.