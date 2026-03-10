"PİŞT ARTİST MİSİN" Sosyal medya hesabından fotoğrafları yayımlayan Dizer, paylaştığı fotoğraflara da "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düştü.

KİLO VERMESİ DİKKAT ÇEKTİ Yeni görüntüsüyle dikkat çeken oyuncunun kilo verdiği de takipçilerin gözünden kaçmadı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YENİ PROJE İÇİN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ Ünlü oyuncunun yeni projesi için imaj değişikliğine gittiği konuşuldu.

SIK SORULAN SORULAR Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

▶Kıvanç Tatlıtuğ, Türk televizyon ve sinema dünyasının son yıllarda en çok konuşulan oyuncularından biridir. Modellikten oyunculuğa uzanan kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında?

▶Ünlü oyuncu 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir.