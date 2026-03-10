CANLI YAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ yeni rolü için imaj tazeledi: Saç rengi çok konuşuldu

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Saç rengini değiştiren ünlü oyuncunun yeni tarzı kısa sürede gündem oldu. Tatlıtuğ’un son hali hayranlarından yoğun ilgi gördü.

  • Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un saç rengini değiştirerek yaptığı imaj değişikliği sosyal medyada gündem oldu
  • Tatlıtuğ'un yeni görünümünü eşi Başak Dizer sosyal medya hesabından paylaştı
  • Ünlü oyuncunun yeni projesi için imaj değişikliğine gittiği belirtildi
  • Paylaşımlarda Tatlıtuğ'un kilo verdiği de dikkat çekti

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla gündeme geldi.

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü oyuncunun saç rengini değiştirerek yaptığı tarz değişikliği sosyal medyada dikkat çekti.

İLK EŞİ PAYLAŞTI

Tatlıtuğ'un yeni görünümünü ilk kez eşi Başak Dizer paylaştı.

"PİŞT ARTİST MİSİN"

Sosyal medya hesabından fotoğrafları yayımlayan Dizer, paylaştığı fotoğraflara da "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düştü.

KİLO VERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni görüntüsüyle dikkat çeken oyuncunun kilo verdiği de takipçilerin gözünden kaçmadı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YENİ PROJE İÇİN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Ünlü oyuncunun yeni projesi için imaj değişikliğine gittiği konuşuldu.

SIK SORULAN SORULAR

Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?
▶Kıvanç Tatlıtuğ, Türk televizyon ve sinema dünyasının son yıllarda en çok konuşulan oyuncularından biridir. Modellikten oyunculuğa uzanan kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında?
▶Ünlü oyuncu 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir.

Kıvanç Tatlıtuğ nasıl ünlü oldu?
▶2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olmuş, ardından Best Model of the World seçilerek uluslararası alanda dikkat çekmiştir. Bu başarı oyunculuk kariyerinin kapılarını açmıştır.

Kıvanç Tatlıtuğ hangi dizilerle tanındı?
▶Oyuncu özellikle "Gümüş", "Menekşe ile Halil" ve "Aşk-ı Memnu" dizilerindeki performanslarıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Kıvanç Tatlıtuğ evli mi?
▶Ünlü oyuncu, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında Paris'te evlendi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuğu var mı?
▶Çiftin 2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe adında bir oğulları bulunmaktadır.

