İbrahim Tatlıses'in Cansever için sosyal medya açıklaması

"ORADA OLMASAM DA DUALARIM SİZİNLE"

Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli dostlarım, sevenlerim. Bildiğiniz gibi bir süredir hastanedeyim. Dün sabah ameliyat oldum ve Allah'a şükür başarıyla geçti. Doktorlarıma ve hastane ekibine emekleri için teşekkür ederim. Bu nedenle 13 Nisan Pazartesi akşamı Günay Restoran'da düzenlenecek 'Cansever İçin Moral ve Dayanışma Gecesi'ne katılamayacağım. Cansever kardeşim, seni çok seviyorum. Allah şifanı tez versin. Moralin hep yüksek olsun. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve sevgim sizinle. Saygı ve sevgilerimle.