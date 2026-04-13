İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından ameliyat olmuştu. Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada tedavi sürecinin kontrol altında devam ettiği belirtilmişti.
TATLISES'TEN AÇIKLAMA
Ameliyat sonrası dinlenme sürecine giren Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, lösemiyle mücadele eden Cansever için düzenlenen özel geceye katılamayacağını açıkladı.
"ORADA OLMASAM DA DUALARIM SİZİNLE"
Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Kıymetli dostlarım, sevenlerim. Bildiğiniz gibi bir süredir hastanedeyim. Dün sabah ameliyat oldum ve Allah'a şükür başarıyla geçti. Doktorlarıma ve hastane ekibine emekleri için teşekkür ederim. Bu nedenle 13 Nisan Pazartesi akşamı Günay Restoran'da düzenlenecek 'Cansever İçin Moral ve Dayanışma Gecesi'ne katılamayacağım. Cansever kardeşim, seni çok seviyorum. Allah şifanı tez versin. Moralin hep yüksek olsun. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve sevgim sizinle. Saygı ve sevgilerimle.
NE OLMUŞTU?
Sanatçının tedavi süreciyle ilgili 11 Nisan 2026 tarihinde hastaneden de detaylı bir açıklama yapılmıştı. Başhekim Engin Çakmakçı, Tatlıses'in 7 Nisan'da yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü şikayetiyle acil servise başvurduğunu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti. Yapılan değerlendirmelerde enfeksiyonun safra kesesi iltihabından kaynaklandığının tespit edildiği ifade edildi.
"ÇOK CİDDİ BİR ENFEKSİYONU VARDI"
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Bilgi Baca ise operasyonun detaylarını paylaştı. Baca, "İbrahim Bey geldiğinde çok ciddi bir enfeksiyonu vardı. Safra kesesi kaynaklı olduğunu belirledikten sonra, kullandığı kan sulandırıcı ilaçlar nedeniyle önce antibiyotik tedavisi uyguladık. Enfeksiyonun bir miktar gerilemesinin ardından sabah saat 09.00 civarında ameliyata aldık" dedi.
"TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ"
Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Baca, "Komplike bir safra kesesi ameliyatıydı. Her şey iyi geçti, herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Ancak süreç hassas olduğu için hastamız yoğun bakımda takip edilmeye devam edecek. Önümüzdeki hafta her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.