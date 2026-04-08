MHP lideri Devlet Bahçeli’den İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun telefonu

Hastanede tedavisi süren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’i arayan MHP lideri Devlet Bahçeli, geçmiş olsun dileklerini iletti. Safra kesesi kaynaklı enfeksiyon nedeniyle tedavi gören sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Açıklama MHP’nin sosyal medya hesabından yapıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, hastanede tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile telefonla görüştü, görüşmede Bahçeli, Tatlıses'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İbrahim Tatlıses / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

EVİNDE FENALAŞTI

Birkaç gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edildiği belirtildi. 7 Nisan'dan bu yana tedavi altında olan sanatçıya, safra kesesi kaynaklı bakteriyel enfeksiyon (kolesistit) tanısı konulduğu ve antibiyotik tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

MHP'nin sosyal medya hesabından olan paylaşım

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETMİŞTİR"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olan ve tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" ifadelerine yer verildi.

