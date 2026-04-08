MHP lideri Devlet Bahçeli, hastanede tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile telefonla görüştü, görüşmede Bahçeli, Tatlıses'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

EVİNDE FENALAŞTI

Birkaç gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edildiği belirtildi. 7 Nisan'dan bu yana tedavi altında olan sanatçıya, safra kesesi kaynaklı bakteriyel enfeksiyon (kolesistit) tanısı konulduğu ve antibiyotik tedavisinin sürdüğü öğrenildi.