İbrahim Tatlıses NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'e safra kesesi iltihabı teşhisi konulmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçıyı, daha önce aralarında sorunlar bulunan çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak da hastanede ziyaret etmişti.

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses "BİRAZ BAYGINLIK GEÇİRMİŞİM" Ziyaret sonrası Ahmet Tatlıses, "Babamız iyi, yoğun bakımda. İnşallah daha da iyi olacak." sözlerini ifade etti. Kendi sağlık durumuna da değinen Tatlıses, "Ben de rahatsızlandım. Biraz baygınlık geçirmişim, burnumdan kan geldi. Herhalde tansiyonum düştü. Birkaç saat ben de hastanede yattım." dedi.