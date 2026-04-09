Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, sevenlerini korkuttu. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi zor günlerde birlik oldu.
"BİRLİKTE NİCE YILLARIMIZ OLSUN"
İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses, 13. yaş gününde babasıyla olan fotoğrafını paylaşarak "Geçen hafta da, bugün de dileğim aynı: Babam. Birlikte nice yıllarımız olsun." notunu düştü.
"NORMAL ODAYA GEÇECEK"
Öte yandan Tatlıses'i hastanede ziyaret eden yakın dostu Hülya Avşar da sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastane çıkışında konuşan Avşar, "Gayet iyi gördüm, güldük, konuştuk." sözlerini ifade etti. Sanatçının durumunun iyiye gittiğini belirten Avşar, "Kısa süre içinde normal odaya geçecek." dedi. Bu açıklamalar, Tatlıses'in hayranlarına da derin bir nefes aldırdı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'e safra kesesi iltihabı teşhisi konulmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçıyı, daha önce aralarında sorunlar bulunan çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak da hastanede ziyaret etmişti.
"BİRAZ BAYGINLIK GEÇİRMİŞİM"
Ziyaret sonrası Ahmet Tatlıses, "Babamız iyi, yoğun bakımda. İnşallah daha da iyi olacak." sözlerini ifade etti. Kendi sağlık durumuna da değinen Tatlıses, "Ben de rahatsızlandım. Biraz baygınlık geçirmişim, burnumdan kan geldi. Herhalde tansiyonum düştü. Birkaç saat ben de hastanede yattım." dedi.
"KİMSE DARGINLIK OLMASINI İSTEMEZ"
Babasıyla yaşadığı duygusal anları ise "Hasret giderdik. Tabii ki ağladık, fazlası olur. Sonuçta baba-oğuluz, her evlat için geçerli bu duygular." Geçmişteki kırgınlıkların hatırlatılması üzerine ise, "Evlatları onu seviyor, kimse dargınlık olmasını istemez. Yeter ki babamız iyi olsun" sözleriyle ifade etti.
"BABAMIZIN YANINDAYIZ"
Dilan Çıtak ise açıklamasında, "Ben her zaman söylüyorum, sağlık çok önemli. Böyle durumlarda hepimiz bir oluyoruz, babamızın yanındayız. Bu işler şakaya ya da kavgaya benzemez. İnşallah daha iyi olacak. Hayırlısı olsun. Aslında kimse dargınlık istemiyor" yanıtını verdi.
