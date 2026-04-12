Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle yedi kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden izin alarak Nişantaşı'nda alışveriş yaptı.
"İLK DEFA DIŞARI ÇIKTIM"
Oyuncu, "Hastaneden izin alıp, damar yolumla çıktım. Şu an mutluyum, ilk defa dışarı çıktım. Şu an iyi gidiyor. 10 gündür hastanedeyim" dedi.
"DAVAMIZ SÜRÜYOR"
Yaptığı duygusal paylaşımıyla ilgili güzel oyuncu, "Zor bir süreç. Köpeklerimi özledim. Bir saat izin alabildim. Gidince antibiyotik içeceğim. Minimum pazartesiye kadar hastanedeyim" diye konuştu. Bekiroğlu, "Diğer hastaneyle ilgili mahkeme süreci olacak mı?" sorusuna, "Davamız sürüyor" yanıtını verdi.
Aslı Bekiroğlu, 2026 yılı başında rahmindeki miyomları aldırmak için ameliyata girdi. Ancak operasyon sırasında yaşanan doktor hatası sonucu bağırsağının yaklaşık 7 santimetrelik kısmı kesildi. Bu durum ciddi komplikasyonlara yol açarken, oyuncu peş peşe 6-7 kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Bağırsağın yeniden dikilmesine rağmen sızıntı oluşması, tedavi sürecini daha da uzattı. Son olarak, sızıntıyı durdurmak amacıyla bacağından alınan kas dokusuyla yeni bir operasyon planlandı. Bekiroğlu'nun sağlık süreci yakından takip edilirken, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.