NE OLMUŞTU?

Aslı Bekiroğlu, 2026 yılı başında rahmindeki miyomları aldırmak için ameliyata girdi. Ancak operasyon sırasında yaşanan doktor hatası sonucu bağırsağının yaklaşık 7 santimetrelik kısmı kesildi. Bu durum ciddi komplikasyonlara yol açarken, oyuncu peş peşe 6-7 kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Bağırsağın yeniden dikilmesine rağmen sızıntı oluşması, tedavi sürecini daha da uzattı. Son olarak, sızıntıyı durdurmak amacıyla bacağından alınan kas dokusuyla yeni bir operasyon planlandı. Bekiroğlu'nun sağlık süreci yakından takip edilirken, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.