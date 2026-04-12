Aslı Bekiroğlu hastaneden izin alıp ilk kez dışarı çıktı: "Davamız sürüyor"

Geçirdiği zorlu ameliyat sürecinin ardından tedavisi devam eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, hastaneden aldığı kısa süreli izinle Nişantaşı'nda görüntülendi. Günlerdir hastanede olduğunu söyleyen oyuncu, ilk kez dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Bekiroğlu, devam eden dava süreciyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Aslı Bekiroğlu hastaneden izin alıp ilk kez dışarı çıktı: "Davamız sürüyor"

Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle yedi kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden izin alarak Nişantaşı'nda alışveriş yaptı.

"İLK DEFA DIŞARI ÇIKTIM"

Oyuncu, "Hastaneden izin alıp, damar yolumla çıktım. Şu an mutluyum, ilk defa dışarı çıktım. Şu an iyi gidiyor. 10 gündür hastanedeyim" dedi.

Aslı Bekiroğlu hastaneden izin alıp ilk kez dışarı çıktı: "Davamız sürüyor"-3

"DAVAMIZ SÜRÜYOR"

Yaptığı duygusal paylaşımıyla ilgili güzel oyuncu, "Zor bir süreç. Köpeklerimi özledim. Bir saat izin alabildim. Gidince antibiyotik içeceğim. Minimum pazartesiye kadar hastanedeyim" diye konuştu. Bekiroğlu, "Diğer hastaneyle ilgili mahkeme süreci olacak mı?" sorusuna, "Davamız sürüyor" yanıtını verdi.

Aslı Bekiroğlu hastaneden izin alıp ilk kez dışarı çıktı: "Davamız sürüyor"-4

NE OLMUŞTU?

Aslı Bekiroğlu, 2026 yılı başında rahmindeki miyomları aldırmak için ameliyata girdi. Ancak operasyon sırasında yaşanan doktor hatası sonucu bağırsağının yaklaşık 7 santimetrelik kısmı kesildi. Bu durum ciddi komplikasyonlara yol açarken, oyuncu peş peşe 6-7 kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Bağırsağın yeniden dikilmesine rağmen sızıntı oluşması, tedavi sürecini daha da uzattı. Son olarak, sızıntıyı durdurmak amacıyla bacağından alınan kas dokusuyla yeni bir operasyon planlandı. Bekiroğlu'nun sağlık süreci yakından takip edilirken, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Can Bonomo'dan Öykü Karayel'e aşk dolu sözler: Kardeş sorusuna kapıyı açık bıraktı
SONRAKİ HABER

Can Bonomo'dan aşk itirafı

 MHP lideri Devlet Bahçeli’den İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun telefonu
ÖNCEKİ HABER

MHP lideri Devlet Bahçeli Tatlıses'i aradı

