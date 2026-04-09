Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki fırtınalı ilişki, geçtiğimiz Mart ayında resmi olarak sona ermiş ve çift boşanmıştı. Boşanma sürecinin ardından sosyal medyada bir süre sessizliğini koruyan Icardi, yeni bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.
"BU YAPILAN GAZETECİLİK DEĞİL"
Sevgilisi China Suarez ile siyah-beyaz romantik fotoğraflarını yayımlayan futbolcu, paylaşımına eklediği notla dikkatleri üzerine çekti. Arjantin basınında hakkında çıkan iddiaları ve eleştirileri hedef alan Icardi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sessizlik onları ele verdi; çünkü gürültü dindiğinde ondan beslenenler çıplak kalır. Besinsiz kalan parazitler kendiliğinden yok olur. Şu çok net ki; bu yapılan gazetecilik değil, bir bağımlılıktı. Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum, sizi dikkatle takip ediyorum.
NELER YAŞANMIŞTI?
Olayın fitili, Galatasaray takım arkadaşı Lucas Torreira'nın 30'uncu doğum günü partisine Icardi'nin katılmasıyla ateşlendi. China Suarez yurt dışında olmasına rağmen Icardi partide tek başına bulunmuştu. Arjantin basını, bu partide Icardi'nin bir kadınla yakınlaştığını iddia etti. Paparazzi, bu iddiayı sarı saçlı, siyah ceketli bir adamın bir kadınla samimi şekilde görüntülenmesine dayandırdı.
ARJANTİN BASININA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası sessizliğini bozan Icardi'nin sevgilisi China Suarez, görüntüdeki kişinin Mauro Icardi olmadığını gösteren bir paylaşımı kendi hesabında yayımlayarak tartışmalara dolaylı şekilde yanıt verdi. Paylaşımda, "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin" ifadeleri yer aldı.
ÜNLÜ İSİM YORUMUNU SİLMİŞTİ
China Suarez ayrıca, "Burada durum böyle. Kontrol etmeye gerek yok, her halükarda birbirlerine benziyorlar" yorumunu yaptı. Ancak ünlü ismin bu yorumu kısa süre sonra silmesi, sosyal medyada kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
"SİZİN İŞİNİZ İFTİRA ATMAK"
China Suarez'in ardından Mauro Icardi de konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Arjantin basınına tepki gösteren golcü, paylaşımında şunları söyledi:
Sözde öpüşürken göründüğüm doğum günü videosunda, boynumun tamamen dövmeli olduğunu 'unutmuşlar'; ama birkaç izlenme uğruna papağan gibi tekrar edip duruyorlar. Ah evet, unutuyordum: Sizin 'işiniz' iftira atmak, uydurmak. Gerçekten okumuş ve işini düzgün yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz. Harika ve sevdiğim kadınla, hayatım boyunca yanında olmak istediğim kadınla yaşıyorum. Neyse, daha fazla uzatmayayım; ama bu çöküşteki Arjantin magazinine biraz laf sokma fırsatını kaçırmak istemedim!