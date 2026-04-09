Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Oruç Furtuna karakteriyle izleyiciyle buluşan Burak Yörük, bu kez setle değil özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuana Yılmaz'ı sosyal medya hesabından takipten çıkaran ünlü oyuncu, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.
"BENİMLE HİÇBİR ALAKASI YOK!"
Katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Yörük, durumun tamamen teknik bir aksaklık olduğunu savundu.
Ünlü oyuncu, "Birkaç arkadaşımı da takipten çıkmış, kendi kendine yapıyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Tuana'yı da takipten çıkmış hesabım. Benimle hiçbir alakası yok" diyerek dijital bir hatanın kurbanı olduğunu söyledi.
"BİZ ÇOCUK DEĞİLİZ, GEÇTİK ONLARI"
Açıklamalarında takipten çıkma hamlesini çocukça bulduğunu vurgulayan Yörük, hakkında çıkan iddialara şu sözlerle yanıt verdi: "Biz çocuk değiliz. Tartışıp takipten çıkma fikrini unutsunlar direkt olarak. Öyle bir şey çok liseli ergen gibi. Oralarda değiliz biz, geçtik onları."
Sosyal medya üzerinden yapılan çıkarımlara tepki gösteren ünlü oyuncu, ilişkisinde her şeyin yolunda olduğunun mesajını verdi.
DİJİTAL DÜNYANIN 'İLİŞKİ' SINAVI!
Magazin dünyasında artık ayrılıkların ilk sinyali "takipten çıkma" ya da "fotoğrafları silme" hamlesiyle geliyor. Burak Yörük'ün bu durumu "liseli ergenliği" olarak tanımlaması, aslında sanal dünyanın gerçeklik üzerindeki baskısına bir başkaldırı niteliğinde.
❓MERAK EDİLENLER
Burak Yörük ve Tuana Yılmaz ayrıldı mı?
Hayır, Burak Yörük ayrılık iddialarını yalanladı ve durumun tamamen bir sosyal medya hatası olduğunu açıkladı.
Burak Yörük hangi dizide oynuyor?
Oyuncu şu sıralar 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde 'Oruç Furtuna' karakterine hayat veriyor.