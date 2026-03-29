Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes evlendi: Nikah töreninden ilk kare ortaya çıktı

Başakşehir'in 23 yaşındaki milli forveti Bertuğ Yıldırım, bir süredir birlikte olduğu Portekizli tescilli güzel ve model Oriana Correia Gomes ile Mart 2026'da İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi. Yerli Haaland lakaplı golcünün, Miss Universe Spain finalisti Gomes ile Portekiz'de başlaya ilişkisi, atılan bu imzalarla resmiyet kazandı.

Bertuğ Yıldırım ve Oriana Correia Gomes evlendi: Nikah töreninden ilk kare ortaya çıktı
  • Başakşehir forması giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model ve sosyal medya fenomeni Oriana Correia Gomes ile sade bir törenle evlendi.
  • Bertuğ Yıldırım, Kasım 2025'te İstanbul Boğazı'nda bir teknede Oriana Correia Gomes'e evlilik teklif etmişti.
  • Oriana Correia Gomes, 2003 doğumlu Portekiz asıllı model ve Miss Universe Spain finalistleri arasında yer almıştı.
  • Bertuğ Yıldırım, 12 Eylül 2025'te Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye'ye dönmüştü.
  • Çiftin ilişkisi 2025 yılının Temmuz ayında sosyal medya paylaşımlarıyla resmen duyurulmuştu.

Bertuğ Yıldırım, hayatının en önemli imzasını Portekizli model Oriana Correia Gomes ile attı. 2025 yılının Temmuz ayında başlayan ve İstanbul Boğazı'ndaki romantik evlilik teklifiyle ciddiyete binen ilişkilerini resmiyete döken çift, nikah sonrası ortaya çıkan ilk karelerle gündeme geldi.

Profesyonel kariyerine Sarıyer’de başlayan 1.91’lik dev santrafor, hayatının en önemli imzasını attı.

BERTUĞ YILDIRIM VE ORİANA CORREİA GOMES DÜNYAEVİNE GİRDİ

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bir süredir aşk yaşadığı Portekizli model ve sosyal medya fenomeni Oriana Correia Gomes ile evlendi. Genç çift, sade bir törenle imza atarak hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Başakşehir ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan milli yıldız, özel hayatındaki sözleşmeyi de ömürlük kıldı.

Nikah töreninden gelen ilk karelerde çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Oriana'nın sade ve zarif gelinlik tercihi moda çevrelerinden tam not aldı. Bertuğ Yıldırım ise klasik ve modern hatlara sahip şık bir damatlıkla objektif karşısına geçti.

Fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle Erling Haaland'a benzetilen Bertuğ, artık evli bir sporcu olarak kariyerine devam edecek.

ÇİFT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Aşağıdaki tabloda çiftin kariyer ve kişisel bilgilerine dair kısa bir özet yer alıyor:

İsimMeslek / KariyerÖne Çıkan Detay
Bertuğ YıldırımMilli Futbolcu (Başakşehir)"Yerli Haaland" lakabıyla tanınıyor.
Oriana C. GomesModel / InfluencerPortekiz asıllı, sosyal medyada geniş kitlelere sahip.
Evlilik TarihiMart 2026Sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kasım 2025'te İstanbul Boğazı’nın ortasında bir teknede gerçekleşen romantik teklif, bugün nikahla sonuçlandı.

ORİANA CORREİA GOMES KİMDİR?

Bertuğ Yıldırım'ın eşi Oriana Correia Gomes, Portekiz asıllı bir model ve dijital içerik üreticisidir. Kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, Miss Universe Spain (İspanya Güzellik Yarışması) finalistleri arasında yer almasıdır. 2003 doğumlu olan Gomes, sadece güzelliğiyle değil, moda dünyasındaki profesyonel duruşuyla da tanınıyor.

TANIŞMA HİKAYESİ: SOSYAL MEDYADAN GERÇEK AŞKA

Çiftin yolları, Bertuğ Yıldırım'ın Avrupa'da forma giydiği ve tatil dönemlerini geçirdiği süreçte kesişti. Edindiğimiz bilgilere göre;

  • İlk Temas: İlişkileri 2025 yılının Temmuz ayında sosyal medya paylaşımlarıyla resmen duyuruldu.

  • Aşkın Merkezi Portekiz: Bertuğ'un Avrupa kariyeri sırasında Portekiz'de başlayan tanışıklıkları, kısa sürede ciddi bir ilişkiye dönüştü.

  • Boğaz'da Teklif: Bertuğ Yıldırım, Kasım 2025'te İstanbul Boğazı'nda bir teknede, arka planda Azer Bülbül şarkıları eşliğinde romantik bir evlilik teklifi yaparak Gomes'i ailesiyle tanıştırdı.

.)2003 doğumlu Oriana, nikah töreninde tercih ettiği minimalist gelinliğiyle gündemde yer aldı. (Fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır)

BERTUĞ YILDIRIM'IN KARİYER BASAMAKLARI

Bertuğ Özgür Yıldırım, 12 Temmuz 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1,91 m boyundaki dev santrafor, modern futbolun gerektirdiği fiziksel avantajları teknik kapasitesiyle birleştirerek kısa sürede basamakları tırmandı.

  • Sarıyer Dönemi: Profesyonel kariyerine 2. Lig ekibi Sarıyer'de başladı. Burada gösterdiği performansla Süper Lig radarına girdi.

  • Hatayspor ve Çıkış: 2021 yılında Hatayspor'a transfer oldu. Özellikle Ömer Erdoğan yönetiminde büyük bir gelişim göstererek "Yerli Haaland" lakabını aldı.

  • Fransa ve İspanya Serüveni: 2023 yılında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Rennes'e transfer oldu. Ardından LaLiga ekiplerinden Getafe'de kiralık olarak forma giyerek İspanya futbolunu deneyimledi.

  • Başakşehir'e Dönüş: 12 Eylül 2025 tarihinde Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye'ye döndü.

