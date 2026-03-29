Melis İşiten, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına dair yaptığı ilginç açıklamalarla gündem oldu.
ŞIPSEVDİLİK TARTIŞMASI
Ünlü isim, flört anlayışını "Şıpsevdilik" olarak tanımlarken, sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Melis İşiten kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında evlenmiş ve 2016 yılında ise kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı. Çift 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini noktalama kararı almışlardı. Boşanmanın ardından dostça ilişkilerine devam eden ikili kızları için sık sık bir araya geliyor.
"HEP YENİ BİRİNE AŞIK OLABİLİR İNSAN"
İşiten, yaptığı açıklamalar ile sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı. Ünlü isim açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Dün seni seviyorum demiş olabilirim ama bugün kafede başka birine aşık olabilirim. Ben birine heyecanlandım, biz bitmişizi fark etmek ve dile getirmek çok büyük bir erdem. Benim çok başıma geldi, çok söyledim. Bütün ilişkilerim başlarken söylerim. Hep yeni birine aşık olabilir insan, maalesef. Bu bizi kötü biri yapmaz. Bu bizi, yalan söylediğimizde kötü biri yapar.
DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI?
Oğuzhan Uğur'un, İşiten'in telefonunda birden fazla erkekten gelen mesajları gördüğünü söylemesi üzerine İşiten, iddiayı kabul ederek "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir" ifadelerini kullandı. Açıklama kısa sürede tepki yağmuruna tutuldu.
ÇOKLU FLÖRTÜ SAVUNDU
İşiten'in, çoklu flörtü savunurken kullandığı benzetmeler ise eleştirileri daha da sertleştirdi. Oğuzhan Uğur'un "Baba bu kumandalı arabayı istiyorum. Alıyorsun. Yanındaki çocuk başkasıyla geçerken böyle bakıyorsun" sözlerine karşılık İşiten'in "Almıyorum, almıyorum. Araba galerisindeymişim gibi düşün" demesi, sosyal medyada Melis İşiten'in açıklamaları "rahatsız edici" ve "değerleri hiçe sayan" ifadeler olarak yorumlandı.
KAMUOYUNU İKNA EDEMEDİ
Tepkilerin büyümesi üzerine Melis İşiten, sosyal medya hesabından bir arkadaşına yazdığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Videoda "şaka yaptığını" öne süren İşiten, paylaşımına "Allah'tan tanıyan dostlarım var" notunu düştü. Ancak bu açıklama da kamuoyunu ikna etmedi.
"ÇOCUĞUN VAR BİRAZ UTAN"
Kendisine gelen "Flört edebilme şansım var mı?" mesajına verdiği yanıtta ise İşiten, "Şaka yapalım derken her şey çok yanlış anlaşıldı. Mesaj kalabalığının önünü alamıyoruz. Orada gençler arasında şakalaştık. Yok kankam, flört edebilme şansın yok" diyerek geri adım attı. Kullanıcılar, "Rahatlıkla ucuzluğu karıştıran bir anlayış", "Modernlik sınırsızlık değildir", "Çocuğun var, biraz utan" şeklinde tepkiler gösterdi.
"ASKILI GİYİNCE İZLENMELER ARTTI"
İşiten'in daha önce de "Askılı giyince izlenmeler arttı" açıklaması tekrar gündeme geldi. Melis İşiten, "İlk bir şöyle oldu, ilk birkaç bölüm ben sweatshirt giydim. Ben spor şık seviyorum yani. Kadın olarak da beğendiğim uzuvlarımı kullanmanın hiçbir mahsuru olduğunu düşünmüyorum. Sonra yazdı da zaten, askılı giydim falan izlenmeler arttı. Şimdi gerçek bu yani ne yapayım?" şeklinde ifade etti.
"OTURMASINI KALKMASINI BİLEN BİR TİP DEĞİLİM"
Sözlerine devam eden İşiten, "Ben de dedim ki; biz bunu bir yerde tutalım o zaman yani! Bir de tabii ben çok oturmasını kalkmasını bilen bir tip değilim. Bilmek değil de tercih eden bir tip değilim yani. Etek olsa böyle oturmam, o yüzden etek giymiyorum. Masaların üstüne çıkarım, hiperaktifim." dedi.