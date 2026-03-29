50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay genç görünümünün ardındaki sırrı açıkladı: "Yüz yogası yapıyorum her akşam"

Nurgül Yeşilçay yıllara meydan okuyan genç görünümünün ardındaki sırrı açıkladı. Ünlü oyuncu, estetik yerine tamamen doğal bir yöntem tercih ettiğini gözler önüne serdi. Yeşilçay, “Yüz yogası yapıyorum her akşam” diyerek paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Yarım asırlık güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Nurgül Yeşilçay, zamana adeta savaş açtı.

GÜZELLİĞİNİN ARDINDAKİ SIR

Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabını en aktif ve eğlenceli kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, takipçileriyle kurduğu samimi bağla sık sık gündeme geliyor. Esprili paylaşımlarıyla hayranlarını kahkahaya boğan usta oyuncu, bu kez yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını paylaştı.

"YÜZ YOGASI YAPIYORUM HER AKŞAM"

50 yaşına basmasına rağmen kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Yeşilçay, genç görüntüsünün sırrını verdi. Takipçilerine tavsiyede bulunan ünlü oyuncu, gençlik iksirini "Yüz yogası yapıyorum her akşam, vallahi çok işe yarıyor aklınızda olsun. Gözaltılarında işe yaramıyor ama." sözleriyle açıkladı.

SAMİMİ İTİRAFI GÜNDEM OLDU

Doğal yöntemlerle zamana meydan okuyan güzel oyuncunun bu samimi itirafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DOĞANIN İÇİNDE YAŞAM

İstanbul'un gürültüsünden ve kaosundan kaçan oyuncu, kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Adres olarak İzmir'i seçen Nurgül Yeşilçay, evin tüm detaylarıyla yakından ilgilendi. Tek kattan oluşan evin mutfak ile iç içe olan salonu, devasa bir bahçeye açılıyor.

