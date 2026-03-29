KARIŞIKLIK MAGAZİN MANŞETLERİNE TAŞINDI Evliliği kadar eşiyle olan diyaloglarıyla da dikkat çeken ünlü sanatçı, bu kez evlilik tarihlerine dair yaşanan bir karışıklıkla magazin manşetlerine taşındı. İkilinin birlikte verdikleri konser sırasında yaşanan bu anlar, izleyicileri güldürdü.

KONSERDE NEŞELİ ANLAR Sahneye çıkan bir kadının evleneceğini öğrenince evlilik tarihini soran Sayan'a, eşi Çağlar Ökten "Ona sen evlilik tarihini mi sordun?" diyerek seslendi. Sayan'ın "Evet" yanıtı üzerine eşinin "Ne dedi?" sorusunu, "Aa bizim tarih" diyerek şaşkınlıkla karşılaması konserde neşeli anlar yaşattı.

"ÇOK EVLENİNCE ÖYLE OLUYOR" Çağlar Ökten'in bu duruma "Yaaa" diyerek karşılık vermesi üzerine Seda Sayan, kendi evlilik sayısına göndermede bulunarak söylediği "Çok evlenince öyle oluyor" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.

NASIL TANIŞTILAR? Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Ökten'in Sayan'ın sunduğu sabah programında vokalistlik yapmasıyla tanıştı. Kısa sürede başlayan ilişkinin ardından çift, uzun bir flört dönemi yaşamadan evlilik kararı aldı.