Magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bu kez sahnede yaşanan evlilik tarihi diyaloğuyla dikkatleri üzerine çekti.
DÜĞÜN TARİHİNİ UNUTTU
Eşi Ökten'in sorusu karşısında kendi düğün tarihini unutan Sayan, bombayı patlattı. Geçmişteki evliliklerine esprili bir gönderme yapan ünlü sanatçının "Çok evlenince böyle oluyor" çıkışı sosyal medyayı salladı.
ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, projelerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor. 2022 yılında Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, bu evliliği ile adından söz ettiriyor.
KARIŞIKLIK MAGAZİN MANŞETLERİNE TAŞINDI
Evliliği kadar eşiyle olan diyaloglarıyla da dikkat çeken ünlü sanatçı, bu kez evlilik tarihlerine dair yaşanan bir karışıklıkla magazin manşetlerine taşındı. İkilinin birlikte verdikleri konser sırasında yaşanan bu anlar, izleyicileri güldürdü.
KONSERDE NEŞELİ ANLAR
Sahneye çıkan bir kadının evleneceğini öğrenince evlilik tarihini soran Sayan'a, eşi Çağlar Ökten "Ona sen evlilik tarihini mi sordun?" diyerek seslendi. Sayan'ın "Evet" yanıtı üzerine eşinin "Ne dedi?" sorusunu, "Aa bizim tarih" diyerek şaşkınlıkla karşılaması konserde neşeli anlar yaşattı.
"ÇOK EVLENİNCE ÖYLE OLUYOR"
Çağlar Ökten'in bu duruma "Yaaa" diyerek karşılık vermesi üzerine Seda Sayan, kendi evlilik sayısına göndermede bulunarak söylediği "Çok evlenince öyle oluyor" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.
NASIL TANIŞTILAR?
Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Ökten'in Sayan'ın sunduğu sabah programında vokalistlik yapmasıyla tanıştı. Kısa sürede başlayan ilişkinin ardından çift, uzun bir flört dönemi yaşamadan evlilik kararı aldı.
"HEMEN EVLENMEMİZ LAZIM"
Seda Sayan, tanıştıkları ilk anda "hemen evlenmem lazım" dediğini belirterek ilişkilerinin hızlı ilerlediğini ifade etti. Çift, 24 Nisan 2022 tarihinde dünyaevine girdi.