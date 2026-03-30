ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu sadece ekrana değil moda dünyasına da damga vurdu.
IŞIL IŞIL PARLADI
Dünyaca ünlü İtalyan moda markasının çok özel davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Milano'ya gitti. Markanın Eclettica koleksiyonundan Secret Garden (Gizli Bahçe) adlı kolyesini boynuna taktı. Adeta şov yaptı. Tam 3.2 milyon euro değerindeki (164 milyon TL) kolye ile ışıl ışıl parladı.
GÜZELLİĞİ İLE GÜZELLİK KATTI
Aydın Hamza'nın haberine göre Afra, Roma bahçelerinden ilham alan, elmaslar, zümrütler ve onikslerle süslenmiş bu kolyeye güzelliği ile güzellik kattı. Olağanüstü işçiliği ve nadir değerli taş kombinasyonlarından oluşan bu kolye, Afra Saraçoğlu'nun güzelliği ile bütünleşti.
25 MİLYONLUK TASARIM
Afra aynı markanın sadece kolyesini de değil bilekliğini de tanıttı. Güzel oyuncunun bileğinde de yine aynı markanın 25 milyon TL değerindeki tasarımı vardı.
25 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI YAYIN
Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı A.B.İ. İtalya'da da büyük ilgi görüyor. Bu arada dizi 25 ülkede Türkiye ile eş zamanlı yayınlanacak.