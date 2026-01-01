Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Tek tek itiraf ettiler...

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Son operasyonda aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe'nin de olduğu 17 şüpheliden 12 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü cep telefonu şifrelerini savcılıkla paylaştı.

YENİ DEŞİFRELER...

Cep telefonlarının incelenecek olmasıyla beraber uyuşturucu partilerine katılan, bugüne kadar ortaya çıkmayan çok sayıda ünlü ismin de deşifre olacağı vurgulandı. Uyuşturucu kullanıldığına dair istihbari bilgiler olan Etiler'deki Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya isimli mekanlar İstanbul Valiliği'nce 1 ay kapatıldı. Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da 'şüpheli' sıfatıyla ifadesine başvuruldu ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Bu arada ABD dönüşü sonrası önceki gece gözaltına alınan Şeyma Subaşı, kan ve saç örneği verdi. Mahkemeye sevk edilen Subaşı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Mustafa Sait Özkan- Deniz Yusufoğlu