PODCAST CANLI YAYIN

Sanatçı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Servet ve borç iddiaları kafaları karıştırdı

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün 6’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuyan Ülkem’in feryatları yürekleri dağlarken, kaygan zemin ve sürgülü cam ayrıntısı dikkat çekti. Patronu Ferdi Aydın'ın servet ve borç iddiaları ise olayı daha da karışık hale getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sanatçı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Servet ve borç iddiaları kafaları karıştırdı

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana gelen olayda, arabesk müziğin sevilen isimlerinden 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi.

'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)

"İTME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)

"DAİRENİN YERLERİ ÇOK KAYGAN, DAHA ÖNCE BEN DE DÜŞTÜM"

Olay anında İstanbul'da olduğu belirlenen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise polise verdiği ifadede, annesinin öldüğünü gece uyurken kendisini cep telefonuyla arayan ablası Tuyan Ülkem'den öğrendiğini söyledi. Gülter'in, ifadesinde, "Ablam Tuyan, beni aradı ve telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü, ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen bir yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim. Görüntüleri izlediğimde, annem, 'Hazır mıyız, hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Ay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak, çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolünde etkisiyle camı açmak istediği sırada, ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur, yere düşer. Annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem, sevgi dolu bir insandır. Kimse ile kötü değildir" dediği öğrenildi.

'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Pencereden düşmeden önceki son anları kameraya yansıyan Güllü'nün evindeki güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntünün tamamı da ortaya çıktı. Saat 01.23'te başlayan görüntüde, odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü'nün, "Herkes tamam mı?" dedikten sonra, "O ne lan?" diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor. 01.24'te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, "Bak manyaklara bak" dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, "Gel, gel", "Kız gelsene buraya" dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor. Saat 01.25'te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde Güllü'nün sesi duyulmuyor. 01.26'da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü'nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise Güllü'nin kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor. Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, 'ses çözümlemesi' için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)

DAHA ÖNCE DE DÜŞMÜŞ

Evdeki parkelerin 'Arap sabunu' ile silindiği için kaygan olduğu ve bu nedenle ayağının kayarak pencereden düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirilen şarkıcı Güllü'nün daha önce de evinde düştükten sonra kontrol amacıyla gittiği hastanede polise, evin zemininin kaygan olmasından dolayı düştüğüne yönelik ifade verdiği belirlendi.

'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)

ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE İLGİLİ BULGU YA DA DELİL YOK

Olay günü evde üçüncü kişinin varlığı yönündeki iddiaları da araştıran polis, soruşturma kapsamında bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bulgu veya delile ulaşamazken, olay gününe dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşmüştü. Fotoğraf (DHA)

'ANNE, ANNE' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Güllü, düştükten hemen sonra çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; iki bina arasındaki yerde hareketsiz halde yatan şarkıcının cansız bedeninin tabuta konulduğu görüldü. Bir diğer görüntüde ise Tuyan Ülkem'in, 'Anne, anne' diyerek çığlık atıp, sinir krizi geçirdiği duyuldu. Caddede bekleyen cenaze nakil aracı ile kalabalık da görüntülere yansıdı.

Sanatçı Güllü ve patronu Ferdi Aydın.Sanatçı Güllü ve patronu Ferdi Aydın.

"AYDA DÖRT KEZ SAHNEYE ÇIKARDI"

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, ünlü şarkıcının servetine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, Güllü'nün sahne gelirlerinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Ayda dört kez bizim mekanımızda sahne alırdı. İnternetten bile kazancı ayda 2-3 milyon TL'nin altına düşmez. Hatta 1 milyon TL kazanmış olsa bile, Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan bir kadının yıllık birikimi yüksek olmalı. Serveti olup olmadığı araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca, Güllü'nün Yalova'daki evin tadilatı için kendisinden 6-7 milyon TL borç aldığını iddia ederek, sanatçının mali durumu hakkında yeni tartışmalar başlattı.

Şarkıcı Güllünün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kestiŞarkıcı Güllünün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
Güllünün patronundan zehir zemberek açıklamalar! Görmemesi gereken bir şey gördü, oğlu annesini sevmezdiGüllünün patronundan zehir zemberek açıklamalar! Görmemesi gereken bir şey gördü, oğlu annesini sevmezdi
Güllü'nün patronundan zehir zemberek açıklamalar! "Görmemesi gereken bir şey gördü, oğlu annesini sevmezdi"
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
ABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattı
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye arabuluculuk toplantısına katıldı | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında