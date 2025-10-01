PODCAST CANLI YAYIN

“Çıkmaz sokakta bir kayalığın üzerine bırakıldım” demişti! Yarım asırlık aile hasreti Müge Anlı’da son buldu

56 yaşındaki Hülya Kosluoğlu, bebekken terk edildiği ailesini bulmak için ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Çıkmaz sokakta kayanın üzerine bırakıldığını anlatan Kosluoğlu, yıllardır görmediği kardeşleriyle canlı yayında kavuştu. Kosluoğlu, hasret dolu anlarda mutluluk gözyaşları döktü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
“Çıkmaz sokakta bir kayalığın üzerine bırakıldım” demişti! Yarım asırlık aile hasreti Müge Anlı’da son buldu

56 yaşındaki Hülya Kosluoğlu, hiç görmediği ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bebekken çıkmaz sokakta bir kayanın üzerine bırakıldığını dile getiren Kosluoğlu, filmleri aratmayan hayat hikayesini canlı yayında paylaşırken kardeş özlemi çektiğine de değindi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Hülya Kosluoğlu, biyolojik babasının Cemal Kaya, annesinin ise Necmiye olduğunu ancak çiftin resmi nikahının olmadığını anlattı.

Yarım asırlık aile hasreti Müge Anlı’da son buldu

Doğduktan kısa bir süre sonra annesi tarafından terk edildiğini söyleyen Kolsuoğlu, babasının da kendisine bakamayınca halasına verdiğini aktardı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Küçük Hülya, halasının yanındayken bir süre sonra çıkmaz bir sokakta kayanın üzerine bırakıldığını ifade etti. O dönemde çocuğu olmayan komşuları Emine Hanım tarafından bulunup bakıldığını belirten Kolsuoğlu, babasının onu Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermek istediğini, ancak Emine Hanım'ın "Ben bu çocuğu bırakmam" diyerek sahip çıktığını dile getirdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yarım saat içinde yarım asırlık ailesi hasreti son buldu. Hülya Kosluoğlu'nun babası Cemal Bey'in akciğer kanseri sebebiyle vefat ettiği ve 1974 yılında yaptığı evlilikten Sevinç, Sezin ve Selda isimli 3 kızı daha olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yıllardır kardeşlerini görmeyen Hülya Kosluoğlu güzel haberi canlı yayında aldı. Yayına bağlanan kardeşler, ablaları ile hasret giderdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kardeşinin sesini ilk kez canlı yayında duyan Kosluoğlu, "Sanki ben şu an rüyadayım. Bana abla diyecek kardeşlerim olacak" diyerek mutluluk gözyaşları döktü.

Kaynak: atvKaynak: atv

CANLI YAYINDA BÜYÜK KAVUŞMA

Hülya Kosluoğlu, bugünkü canlı yayında ise ailesine kavuştu. Hülya Kosluoğlu, kardeşleri Sezin, Selda ve halası Rabia Hanım ile ilk kez bir araya geldi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Hülya Kosluoğlu'nun diğer kardeşi Sevinç Hanım ise yolculuk yapamadığından dolayı gelemediği programa görüntülü olarak katıldı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Öte yandan Hülya Kosluoğlu'nun halası Rabia Hanım, çıkmaz bir sokakta kayalığın üzerine bırakıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
ABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattı
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye arabuluculuk toplantısına katıldı | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında