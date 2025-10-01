“Çıkmaz sokakta bir kayalığın üzerine bırakıldım” demişti! Yarım asırlık aile hasreti Müge Anlı’da son buldu

56 yaşındaki Hülya Kosluoğlu, hiç görmediği ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bebekken çıkmaz sokakta bir kayanın üzerine bırakıldığını dile getiren Kosluoğlu, filmleri aratmayan hayat hikayesini canlı yayında paylaşırken kardeş özlemi çektiğine de değindi.
Hülya Kosluoğlu, biyolojik babasının Cemal Kaya, annesinin ise Necmiye olduğunu ancak çiftin resmi nikahının olmadığını anlattı.Yarım asırlık aile hasreti Müge Anlı’da son buldu
Doğduktan kısa bir süre sonra annesi tarafından terk edildiğini söyleyen Kolsuoğlu, babasının da kendisine bakamayınca halasına verdiğini aktardı.
Küçük Hülya, halasının yanındayken bir süre sonra çıkmaz bir sokakta kayanın üzerine bırakıldığını ifade etti. O dönemde çocuğu olmayan komşuları Emine Hanım tarafından bulunup bakıldığını belirten Kolsuoğlu, babasının onu Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermek istediğini, ancak Emine Hanım'ın "Ben bu çocuğu bırakmam" diyerek sahip çıktığını dile getirdi.