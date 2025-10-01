“Çıkmaz sokakta bir kayalığın üzerine bırakıldım” demişti! Yarım asırlık aile hasreti Müge Anlı’da son buldu

56 yaşındaki Hülya Kosluoğlu, hiç görmediği ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bebekken çıkmaz sokakta bir kayanın üzerine bırakıldığını dile getiren Kosluoğlu, filmleri aratmayan hayat hikayesini canlı yayında paylaşırken kardeş özlemi çektiğine de değindi.

Kaynak: atv Hülya Kosluoğlu, biyolojik babasının Cemal Kaya, annesinin ise Necmiye olduğunu ancak çiftin resmi nikahının olmadığını anlattı. Yarım asırlık aile hasreti Müge Anlı’da son buldu Doğduktan kısa bir süre sonra annesi tarafından terk edildiğini söyleyen Kolsuoğlu, babasının da kendisine bakamayınca halasına verdiğini aktardı.