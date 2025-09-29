Güllü'nün patronundan zehir zemberek açıklamalar! "Görmemesi gereken bir şey gördü, oğlu annesini sevmezdi"

Sanatçı Güllü ve patronu Ferdi Aydın Güllü'nün özel hayatına dair bilgiler veren patronu Ferdi Aydın şüphelerini tek tek dile getirdi:



'OĞLU DA EVDEYMİŞ' "Öncelikle oğlu evdeymiş, bunu yakın dostundan öğrendim. O numarada ulaşıyorlar, oğlu olay olduktan bir buçuk saat sonra geliyor. Oğlu İstanbul'da. Bir senedir Güllü abla ile çalışıyorum, oğlu bir kere bile bizim dükkanımıza gelmedi. Kızı geldi iki kere, ikisinde de Güllü abla ile tartıştılar. Güllü abla kızı yasaklı madde kullandığı için çok şikayetçiydi.

Fotoğraf (İHA)







BELİNDE PLATİN VAR ZOR YÜRÜYORDU "Güllü ablanın camdan düştüğünü söylüyorlar, Roman havası söylediler. Ama ben biliyorum Güllü abla ayaklarını bile çok açamazdı. Biz garsonlarla yürütürdük onu. Belinde platin var, çok zor yürürdü. Ayağı bile kaysa camdan düşeceğini düşünmüyorum. Çok hareket edemezdi. Odadan odaya geçerken 'Ne oluyor orada?' diyor." Güllü'nün patronundan ''Uygunsuz görüntü'' açıklaması! "Bir hanımefendi var, asistanı diye biliyorsunuz. İki isim kullanıyor, gerçek adı Çiğdem. Çiğdem'in Güllü hanım üzerinde çok baskın bir yapısı var. Ne isterse yaptırır. Çiğdem erkeksi bir yapıya sahip. Güllü hanım yıllar önce kaza yaptı, belinde platin var ve o kaza günü yanında Çiğdem vardı, ölümden dönmüşlerdi.

OĞLU ANNESİNİ SEVMEZDİ Kızının yasaklı madde kullandığı için devam eden bir mahkemesi var. Kızının eşi bu maddeden cezaevinde yatıyor. Oğlu annesini çok sevmezdi zaten. 'Oğlum da kullanıyor' derdi."

Sanatçı Güllü ve oğlu.



ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMA İHTİMALİ VAR "Burada Güllü abla görmemesi gereken bir şey gördü. Kızı o gece Sultan diye birini getirdi. Üçüncü kişi olma ihtimali var; ya ağabeyi ya da Deniz hanım (Çiğdem). Bu arada Güllü hanımın kızı da yüksek dozda yasaklı madde kullanıyor. Güllü ablanın uyuduğunu sanıyorlardı ama Güllü abla sesi duydu. Odaya girdiğinde bir şey gördü. Başka hiçbir ihtimal yok, o duvardan kimse düşemez."

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KAYIP 2 DAKİKADA NELER YAŞANDI?" Güllü'nün son anlarına ait video görüntülerini izleyen Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Ünlü şarkıcının evindeki güvenlik kamerası kayıtlarında 2 dakikalık boşluğa dikkat çeken Haydar Özdemir, olan biten her şeyin o 2 dakikada gerçekleştiğini ve eksik görüntülerin bulunması halinde gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi.

Fotoğraf (İHA)

"GÜLLÜ CAMDAN KAYARAK DÜŞMÜŞ OLAMAZ" Güllü'nün ölümüyle ilgili evde bulunan kızının ve arkadaşının ifadelerinde ünlü ismin şarkı dinleyip oynarken düştüğü yer alıyordu. Bu ifadeleri çelişkili bulan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, bunun mümkün olmayacağını, görüntülerde Güllü'nün sendelediğini ama aynı zamanda bir şeyi görüp gerilerek odaya doğru gittiğini söyledi. "Böyle bir durumda eğlenerek düşmüş olamaz" dedi. Zemindeki kayganlığın da böyle bir kazaya sebep olamayacağını belirten Haydar Özdemir, bu şekilde düşmüş olsa bile duvarlarda ve pencerede mutlaka bir tutunma ya da çarpma izi bulunacağını belirtti.

"GÜLLÜ NEDEN KORKUYORDU?" Ünlü şarkıcının ölümünden sadece 2 gün önce evinin kapısına kilit taktırıp daha güvenli hale getirdiği görüntüler de sosyal medyada yayılmıştı. 'Güllü kimden, neden korkuyordu?' Bu soru işaretlerine de değinen Özdemir "Kapısına kilit taktırdığına göre bir şeyden ya da birinden korkuyor olabilir. Ama bu kişi veya kişilerin isimleri mutlaka bellidir ve kolaylıkla bulunabilir" dedi.