Gözleri Karadeniz'in Ayla'sı Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

atv’nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen dizi, yayınlandığı günün en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Gelişmelerin ardından dizinin oyuncu kadrosu da araştırılıyor. Peki Gözleri Karadeniz'in Ayla'sı Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte genç oyuncunun biyografisi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gözleri Karadeniz'in Ayla'sı Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

ATV'nin yeni sezon projelerinden biri olan, O3 Medya imzalı ve yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri Karadeniz, Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşen dizi, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ekrana gelmesinin ardından dizinin oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Peki Gözleri Karadeniz'in Ayla'sı Gizem Arıkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler…

Gizem Arıkan kimdir?

10 Şubat 1994 İstanbul doğumlu oyuncu 2016 yılında oyunculuğa başladı.

2020-2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Didem" karakterini canlandırdı.

Gizem Arıkan kaç yaşında?

1994 doğumlu olan Gizem Arıkan 31 yaşında.

Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolünde olduğu ATV yapımının çekildiği şehirler

Gizem Arıkan aslen nereli?

Genç oyuncu Gizem Arıkan İstanbul'da doğup büyüdü.

Yıllardır saklanan sır açığa çıktı

Gizem Arıkan boyu ve kilosu kaç?

Arıkan, 1.70 cm boyunda ve 55 kilodur.

Gizem Arıkan evli mi?

Gizem Arıkan, geçen yıl Mart ayında uzun süredir birlikte olduğu Gürkan Felamur ile evlendi.

Gizem Arıkan hangi dizilerde oynadı?

📺 Televizyon Dizileri

  1. 2018 – Bir Deli Rüzgar
  2. 2019 – Yaralı Kuşlar | Meryem
  3. 2019 – Çocuklar Duymasın | Hale
  4. 2020 – Aile Şirketi
  5. 2020-2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  6. 2022 – İçimizdeki Ateş | Bahar Sayın
  7. 2023-2025 – Kod Adı Kırlangıç
  8. 2025 – Gözleri Karadeniz

🎬 Sinema Filmleri

  1. 2016 – Aşkın 5 Hali
  2. 2018 – Organik Aşk
  3. 2023 – Aybüke: Öğretmen Oldum Ben

GÖZLERİ KARADENİZ AYLA ÇAKAROĞLU KARAKTERİ NASIL BİRİ?

Ayla varoşta büyümüş, hırslı bir kadındır. Hep magazin dergilerine bakmış, bir gün zenginler gibi yaşayacağım demiştir. Yunus'un sağlığının ciddi bakım gerektirdiği günlerde, doktoru kandırarak Maçarilerin evinde çalışmaya başlar. Önce Mehmet'e göz koyar. İstediğini alamayınca da Haki'yi kendine aşık etmesi gerektiğine karar verir.

