Gözleri Karadeniz'in Ayla'sı Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için: Gözleri KaraDeniz 5 Eylül Cuma akşamı atv’de!

Gizem Arıkan , geçen yıl Mart ayında uzun süredir birlikte olduğu Gürkan Felamur ile evlendi.

(sosyal medya)

GÖZLERİ KARADENİZ AYLA ÇAKAROĞLU KARAKTERİ NASIL BİRİ?



Ayla varoşta büyümüş, hırslı bir kadındır. Hep magazin dergilerine bakmış, bir gün zenginler gibi yaşayacağım demiştir. Yunus'un sağlığının ciddi bakım gerektirdiği günlerde, doktoru kandırarak Maçarilerin evinde çalışmaya başlar. Önce Mehmet'e göz koyar. İstediğini alamayınca da Haki'yi kendine aşık etmesi gerektiğine karar verir.