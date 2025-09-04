Gözleri Karadeniz'in Ayla'sı Gizem Arıkan kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

ATV'nin yeni sezon projelerinden biri olan, O3 Medya imzalı ve yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri Karadeniz, Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşen dizi, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ekrana gelmesinin ardından dizinin oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Peki Gözleri Karadeniz'in Ayla'sı Gizem Arıkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler…
Gizem Arıkan kimdir?
10 Şubat 1994 İstanbul doğumlu oyuncu 2016 yılında oyunculuğa başladı.
2020-2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Didem" karakterini canlandırdı.
Gizem Arıkan kaç yaşında?
1994 doğumlu olan Gizem Arıkan 31 yaşında.