Atv’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle büyük ilgi gördü

Sezonun flaş yapımları arasında gösterilen “Gözleri KaraDeniz” dizisi, önceki gün ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi, daha ilk bölümden izleyiciyi ekrana kilitlerken, reytinglerde de üst sıralardaydı.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi.

Merakla beklenen dizi, önceki akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizinin yeni bölümünde şunlar yaşandı; Seferden dönen Azil, teknesindeki yasadışı mallara göz yummayınca, Mehmet Maçari'nin baş düşmanı oldu. Tesadüfen tanıştığı hem güzel hem de iyi kalpli olan Güneş'e ilk görüşte aşık olan Azil, hiç beklemediği anda karşısında babasını buldu.

BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!
Yıllar sonra Öksüz olmadığını öğrenen Azil, çok güçlü bir aile olan Osman Maçari'nin oğlu çıktı. Ölümcül hastalığa yakalanan Osman Maçari'nin son arzusu oğluna sahip çıkmaktı. Hapisten yeni çıkan ve kendini babasının veliahttı olarak gören Mehmet'in koltuğu Azil'e kaptırmaya hiç niyeti yoktu. Ailesine yılladır sakladığı bu sırrı açıklayan Osman'ın ise tavrı netti. Azil'i istemeyen karşısında onu bulacaktı. Ancak tehlikeyi çok daha büyümeden çözmeye kararlı olan Mehmet, Azil'in teknesine bomba koydu. Azil ve süt annesi bu hain saldırı karşısında gafil avlandı. Kalbini Rize'de bırakan Güneş ise İstanbul'a geri döndü.

