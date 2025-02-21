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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Ahmet Mekin, Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ı bir araya getiren Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı. "Sevgi emektir" repliği dilden dile dolaşan ve Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine her detayıyla hafızalara kazınan filmin minik yıldızıyla ilgili bir detay ise duyanları şoke etti. Çok küçük yaşlarda Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya karakterinin oğlu Samet olarak izleyici karşısına çıkan oyuncunun kim olduğunu duyan inanamadı. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i atv'nin sevilen dizisi Zembilli'nin yıldızı çıktı. Bakın çocukken Asya'nın oğlu Samet'i canlandıran kadın oyuncu kimmiş...

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:37 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:37
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla Türk sinema tarihini altın harflerle yazdırdı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

"Sevgi emektir" repliği dilden dile dolaşan ve Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine her detayıyla hafızalara kazınan filmin minik yıldızıyla ilgili bir detay ise duyanları şoke etti.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Çok küçük yaşlarda Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya karakterinin oğlu Samet olarak izleyici karşısına çıkan oyuncunun kim olduğunu duyan inanamadı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i atv'nin sevilen dizisi Zembilli'nin yıldızı çıktı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i başta olmak üzere ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Müge Anlı

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Azra Akın

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Farah Zeynep Abdullah

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Cem Davran

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Meryem Uzerli

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Berk Oktay

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Ceyda Ateş

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

ELİF İNCİ

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

ELİF İNCİ

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

ELİF İNCİ

Elif İnci atv'nin sevilen dizisi Zembilli'de Adem'in annesi Lütfiye Kozlu karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

ELİF İNCİ - TÜRKAN ŞORAY

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Serenay Sarıkaya

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Hande Erçel

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Beren Saat

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

İrem Helvacıoğlu

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Demet Özdemir

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Ezgi Mola

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

İrem Derici

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Merve Boluğur