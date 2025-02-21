Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla Türk sinema tarihini altın harflerle yazdırdı.

"Sevgi emektir" repliği dilden dile dolaşan ve Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine her detayıyla hafızalara kazınan filmin minik yıldızıyla ilgili bir detay ise duyanları şoke etti.

Çok küçük yaşlarda Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya karakterinin oğlu Samet olarak izleyici karşısına çıkan oyuncunun kim olduğunu duyan inanamadı.