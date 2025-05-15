SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Meriç Aral'dan karnı burnunda yeni poz! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Serkan Keskin ile mutlu bir evlilik sürdüren Meriç Aral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuş ve bir erkek bebek beklediğini açıklamıştı. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni poz geldi. Siyah elbisesiyle poz veren Aral, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:28
Meriç Aral’dan karnı burnunda yeni poz! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşadığı Serkan Keskin ile 19 Eylül 2024'te evlenen Meriç Aral, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" demişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni poz geldi. Siyah elbisesiyle poz veren Aral, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu için sosyal medyada "Hamilelik çok yakışmış" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Meriç Aral'ın hamilelik pozu...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de bir araya gelecek
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
Borsa İstanbul
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
Yerli ve yabancı basın barış müzakereleri için Dolmabahçe’ye akın etti!
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Prim ve yaş şartı var mı? Çocuk sayısı etkili olacak
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
CANLI TAKİP | NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Antalya’da! Türkiye’ye övgü dolu sözler
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
İstanbul’da şimşekler sahne alacak! Tarih verildi, bu kez kuvvetli geliyor! Sel, fırtına, sağanak... Hafta sonu planlar iptal!
Trabzonspor - Galatasaray ZTK Finali sonrası olay yorum! Onur zedeledi
Sıcak Yaz geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi
Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı
Elde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı