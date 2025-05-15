Meriç Aral’dan karnı burnunda yeni poz! Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşadığı Serkan Keskin ile 19 Eylül 2024'te evlenen Meriç Aral, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti.
Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşadığı Serkan Keskin ile 19 Eylül 2024'te evlenen Meriç Aral, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti.
Bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, "Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" demişti.
Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni poz geldi. Siyah elbisesiyle poz veren Aral, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Ünlü oyuncu için sosyal medyada "Hamilelik çok yakışmış" yorumları yapıldı.
İşte Meriç Aral'ın hamilelik pozu...