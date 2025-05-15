Sahra Işık bebeğinin ismini duvara yazarak açıkladı! Sosyal medya hesabı bile hazır: Ana gibi anayım!

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Işık, paylaşımına şu notu ekledi: "Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı. En güzel anlarımızı burada yaşadık. Ve bugün hayatımızın en heyecan verici zamanını burada sizlerle paylaşmak istedik. Açıkçası İdris Aybirdi erkek ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıkla hayırlı bir evlat olsun diye dua ettik. Bu hissi bize yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun Allah'ım"