Sahra Işık bebeğinin ismini duvara yazarak açıkladı! Sosyal medya hesabı bile hazır: Ana gibi anayım!

Sahra Işık, Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde evlilik teklifi aldığı İdris Aybirdi ile 2019'da dünayevine girdi. Bir dönem evliliklerinde kriz çıkan ancak aralarındaki sorunları çözüp mutlu beraberliklerine devam eden ünlü çiftten, geçen aylarda bebek müjdesi geldi.
Kaynak: Sosyal medya
Sahra Işık ve eşi, Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıkladı.
Kaynak: Sosyal medya
Işık, paylaşımına şu notu ekledi: "Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı. En güzel anlarımızı burada yaşadık. Ve bugün hayatımızın en heyecan verici zamanını burada sizlerle paylaşmak istedik. Açıkçası İdris Aybirdi erkek ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıkla hayırlı bir evlat olsun diye dua ettik. Bu hissi bize yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun Allah'ım"