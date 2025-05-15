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Sahra Işık bebeğinin ismini duvara yazarak açıkladı! Sosyal medya hesabı bile hazır: Ana gibi anayım!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıklamıştı. Hamilelik sürecinde sık sık paylaşımda bulunan ünlü isim, bu kez bebeğinin ismini açıkladığı video ile gündem oldu. Duvara yazdığı yazıyla oğlunun ismini ilk kez açıklayan Işık, daha sonra bir paylaşım daha yaparak karnı burnu pozunu yayınladı ve bebeğine sosyal medya hesabı açtığını duyurdu. Işık’ın paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:27 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:42
Sahra Işık bebeğinin ismini duvara yazarak açıkladı! Sosyal medya hesabı bile hazır: Ana gibi anayım!

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Sahra Işık, Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde evlilik teklifi aldığı İdris Aybirdi ile 2019'da dünayevine girdi. Bir dönem evliliklerinde kriz çıkan ancak aralarındaki sorunları çözüp mutlu beraberliklerine devam eden ünlü çiftten, geçen aylarda bebek müjdesi geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sahra Işık ve eşi, Eyfel Kulesi'nin önünde çektikleri videoda bir erkek bebek beklediklerini açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Işık, paylaşımına şu notu ekledi: "Bizim için Paris her şeyin başlangıç noktasıydı. En güzel anlarımızı burada yaşadık. Ve bugün hayatımızın en heyecan verici zamanını burada sizlerle paylaşmak istedik. Açıkçası İdris Aybirdi erkek ben kız olmasını istedik. Ama her şeyden önce sağlıkla hayırlı bir evlat olsun diye dua ettik. Bu hissi bize yaşattığın için sana binlerce kez şükürler olsun Allah'ım"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarında karnı burnunda pozlarına sık sık yer veren ünlü isim, şimdi ise bebeğinin ismini açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Işık, duvara boyayla oğlunun adını yazarak çocuklarına 'Pamir' ismini vereceklerini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bebeğinin ismini duvara yazarak açıkladı!

"KAVUŞMAMIZA SAYILI GÜNLER KALDI"

O anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim, "Oğlum seninle kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Çok ama çok heyecanlıyım. Sağlıkla dünyaya gel inşallah minik bebeğim" notunu yazdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Daha sonra karnı burnunda bir pozunu yayınlayan Işık, oğluna Instagram hesabı açtığını şu sözlerle duyurdu: "Tabi ki başıma geleceği bildiğimden ismini paylaşmadan hesabını alan ana gibi anayım ben"

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