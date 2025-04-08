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Bir Gece Masalı yeni bölüm bu akşam mı? Bir Gece Masalı bugün var mı yok mu?

ATV'nin başarılı dizisi Bir Gece Masalı her hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler tarafından dizinin son bölümünün ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. Peki Bir Gece Masalı yeni bölüm bu akşam mı? Bir Gece Masalı bugün var mı yok mu? İşte başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizinin yayın takvimi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:45
Bir Gece Masalı yeni bölüm bu akşam mı? Bir Gece Masalı bugün var mı yok mu?

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ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, her hafta yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ise heyecanla "Bir Gece Masalı bu akşam var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Bir Gece Masalı dizisinin güncel yayın bilgileri ve detaylar...

ATVATV

Bir Gece Masalı yeni bölüm bu akşam mı?

Dizinin yeni bölümü her hafta Salı günü ekranlara geliyor.

ATVATV

Bir Gece Masalı bugün var mı yok mu?

Bir Gece Masalı yeni bölümü bu akşam izleyici ile buluşacak. Başarılı yapım, 8 Nisan 2025 Salı akşamı yani bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

ATVATV

Bir Gece Masalı oyuncuları kimler?

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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