REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN | Total ve AB sıralaması açıklandı! Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

7 Nisan Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, Total ve AB gruplarında hangi dizi ve programların zirvede yer aldığını takip ediyor. Reyting listesinde, dün akşam ekrana gelen yapımlar sıralamaya girdi. Peki dün akşam reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlar!
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
Dün akşam yayınlanan yapımların zirve yarışında kimin önde olduğu merak konusu oluyor. Ancak 7 Nisan 2025'e ait reyting sonuçları açıklandı.
(Kaynak: AA)
7 NİSAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG LİSTESİ
1 Uzak Şehir KANAL D
2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D
3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
4 Survivor TV8
5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
6 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
7 Esra Erol'da ATV
8 Kanal D Ana Haber KANAL D
9 Kızıl Goncalar (TKR) NOW
10 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV