REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN | Total ve AB sıralaması açıklandı! Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

7 Nisan Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, Total ve AB gruplarında hangi dizi ve programların zirvede yer aldığını takip ediyor. Reyting listesinde, dün akşam ekrana gelen yapımlar sıralamaya girdi. Peki dün akşam reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlar!