SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN | Total ve AB sıralaması açıklandı! Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Kızıl Goncalar dizileri Total ve AB reyting listelerinde yer buldu. Reyting sıralamaları, yapımların izlenme oranlarını ortaya koyarken, bu sonuçlar izleyici tercihlerine bağlı olarak şekilleniyor. Peki 7 Nisan reyting sonuçları nedir? İşte zirvenin sahibi…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:33 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:33
REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN | Total ve AB sıralaması açıklandı! Dün akşam reyting birincisi kim oldu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

7 Nisan Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, Total ve AB gruplarında hangi dizi ve programların zirvede yer aldığını takip ediyor. Reyting listesinde, dün akşam ekrana gelen yapımlar sıralamaya girdi. Peki dün akşam reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlar!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

7 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam yayınlanan yapımların zirve yarışında kimin önde olduğu merak konusu oluyor. Ancak 7 Nisan 2025'e ait reyting sonuçları açıklandı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

7 NİSAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG LİSTESİ

1 Uzak Şehir KANAL D

2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

4 Survivor TV8

5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

6 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

7 Esra Erol'da ATV

8 Kanal D Ana Haber KANAL D

9 Kızıl Goncalar (TKR) NOW

10 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

7 NİSAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG LİSTESİ

1 Uzak Şehir KANAL D

2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D

3 Esra Erol'da ATV

4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

6 Survivor TV8

7 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1

8 Kanal D Ana Haber KANAL D

9 Atv Ana Haber ATV

10 Show Ana Haber SHOW TV

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

8 NİSAN BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D: Hızlı ve Öfkeli 7 (film)

STAR TV: Kral Kaybederse (yeni bölüm)

SHOW TV: Bahar (yeni bölüm)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı... CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifesi Türkiye’nin işine yarayacak! İşte avantajlı sektörler
Türk Telekom
İsrail basınında Beyaz Saray depremi: Trump Netanyahu’yu utandırdı dediler! Neden Macaristan’dan direkt uçtu?
CHP’de Özel kesikler! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri saf dışı bıraktı
Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler: 2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
CHP’de kartlar yeniden dağıtıldı! Parti içi muhalefet bitti! CHP tarihini unutan Özgür Özel’in yolsuzluğu örtbas planı ortaya çıktı
Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...
Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması!
Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin’den rest: Piyasalarda dalga dalga kaos
Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi?
Firari Kaan Ketenci tutuklandı! Vurgunda İBB ile ortak hareket: İhalesiz iş almış
Türkiye’den korktu Beyaz Saray’a sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahu’dan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruz
Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Özel’e cunta yanıtı | Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek
Alparslan Türkeş’e rahmet diledi: CHP’li üyeleri kızdırdı | Ertan Işık’tan partililerine küfür
Destek vermeyene dijital tetikçilik! Oyuncu Metin Yıldız neden sessiz kalıyormuşum diyerek linç tayfaya Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü anlattı: 5 senedir ulaşamıyorum...
CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla ilgili her soruya muhatap almıyorum dedi tahliye talep etti
’Ekrem ağrısı’ndan kurtuldu ’Özgür’lüğe koşuyor! CHP’de Özel hesaplar: Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır formülü