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Somer Sivrioğlu Kimdir? MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'nun hayatı, kariyeri ve ödülleri

MasterChef Türkiye jürilerinden Somer Sivrioğlu, mutfak kariyerine yurt dışında başlayan ve Türkiye’de televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim. Peki, Somer Sivrioğlu kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 21:42 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 21:44
Somer Sivrioğlu Kimdir? MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu’nun hayatı, kariyeri ve ödülleri

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MasterChef Türkiye jürilerinden Somer Sivrioğlu en sık aratılan isimler arasında yer aldı. İstanbul doğumlu olan Sivrioğlu, Avustralya'da eğitim gördüğü dönemde restoran işletmeciliğine başladı.

Fotoğraflar: Instagram Fotoğraflar: Instagram

Somer Sivrioğlu kimdir?

Somer Sivrioğlu, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra, üniversite eğitimi için Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'ne girdi. Üniversite yıllarının ardından kariyerine yön vermek üzere Avustralya'ya gitti. Burada akademik çalışmalarına devam ederken mutfak alanına yöneldi.

Avustralya'da yüksek lisans eğitimi aldığı sırada birçok restoranda yöneticilik yapan Sivrioğlu, edindiği deneyimlerle kendi restoranını açtı. Sydney'de kurduğu "Efendy" adlı restoran, Türk mutfağını uluslararası platformda tanıtan bir işletme olarak faaliyet gösteriyor.

Fotoğraflar: Instagram Fotoğraflar: Instagram

Televizyon kariyeri

Sivrioğlu, Türkiye'de özellikle 2018 yılından itibaren geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Öte yandan, Avustralya'da çekilen MasterChef programında da konuk jüri olarak yer aldı.

2015 yılında gazeteci-yazar David Dale ile birlikte "Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera" adlı kitabı kaleme aldı. Kitapta, Osmanlı mutfağından İstanbul sokak lezzetlerine, Anadolu'nun yerel ürünlerinden Ege'nin deniz mahsullerine kadar pek çok tarif yer aldı.

Özel hayatı

Somer Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Ancak çift, 2021 yılında yollarını ayırdı.

Aldığı ödüller

Sivrioğlu'nun yönettiği restoranlar ve mutfak kariyeri, farklı kuruluşlar tarafından ödüllendirildi. İşte aldığı bazı ödüller:

2010: İç Batı'nın En İyi Türk Restoranı Ödülü

2010 & 2011: RCNSW Mükemmellik Ödülü

2012: İç Batı'nın En İyi Restoranı – En İyi Lezzet Ödülü

2013: Yerel İşletme Ödülü

2018: GQ Türkiye Ödül Töreni – Yılın Şefi Ödülü

2020: Small Business Champion Ödülleri – Efendy Balmain En İyi Restoran Ödülü

Somer Sivrioğlu, hem Türkiye'de hem de Avustralya'da mutfak sektöründe aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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