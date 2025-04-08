Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43'üncü bölümde vurulmuş ve 45'inci bölümde öldüğü ilan edilmişti.

Can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştı.