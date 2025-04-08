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Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır'ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri, 8 Nisan 2004 tarihinde yani 21 yıl önce bugün dizide senaryo gereği ölmüştü. Süleyman Çakır hayranları ise her yıl 8 Nisan'da efsane karakteri anmıştı. Bu yıl da gelenek bozulmadı. Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'dan da beklenen paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:43
Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

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İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteri yıllar geçse de unutulmadı.

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

Dizide 8 Nisan 2004 tarihinde hayatını kaybeden Süleyman Çakır karakteri her yıl ölüm yıldönümünde anıldı.

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

Bu yıl da gelenek bozulmadı. Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'dan da beklenen paylaşım geldi.

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "21. vefat yıldönümünde merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle" İfadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

İşte Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır paylaşımı...

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43'üncü bölümde vurulmuş ve 45'inci bölümde öldüğü ilan edilmişti.

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

Can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştı.

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

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