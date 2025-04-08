Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi efsanesi Süleyman Çakır’ı unutmadı! 21. ölüm yıldönümünde andı

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteri yıllar geçse de unutulmadı.
İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteri yıllar geçse de unutulmadı.
Dizide 8 Nisan 2004 tarihinde hayatını kaybeden Süleyman Çakır karakteri her yıl ölüm yıldönümünde anıldı.
Bu yıl da gelenek bozulmadı. Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'dan da beklenen paylaşım geldi.
Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "21. vefat yıldönümünde merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle" İfadelerini kullandı.
İşte Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır paylaşımı...
SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ
Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43'üncü bölümde vurulmuş ve 45'inci bölümde öldüğü ilan edilmişti.
Can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştı.