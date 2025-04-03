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ATV rekor kıran dizileriyle ekranlara damga vuruyor!

atv, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 9 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya’dan alınan verilere göre atv, 2025’in Mart ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025
ATV rekor kıran dizileriyle ekranlara damga vuruyor!

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31 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Mart ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

atv'de ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ekran kilitliyor.

İzleyicilerin hem yemek tariflerine hem de sohbete doyduğu, çiftlerin kıyasıya mücadelesini ekrana getiren Nursel ile Mutfak Bahane, bu sezona hızlı bir giriş yaptı.

Tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman, 6. sezonunda da reyting rekorları kırıyor.

Mahir ile Canfeza'nın zorlu aşk yolculuğunu anlatan "Bir Gece Masalı", bu sezonun en flaş yapımları arasında yer alıyor. Mehmet ile Handan'ın birbirinden farklı aile bağları ile içsel çatışmalarını ekrana taşıyan Can Borcu, zirvedeki yerini koruyor.


Yıllar sonra bir anda ortadan kaybolan kocasının ardındaki sırlarla yüzleşmek zorunda kalan Nehir'in hikayesini aktaran Başka Bir Gün, ilgiyle takip ediliyor

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