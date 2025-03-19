Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Ece Ünerîn eşi Deniz Bayramoğlu kaç yaşında?

Deniz Bayramoğlu , hem meslek hayatı hem de özel yaşamıyla merak ediliyor. Uzun yıllardır medya sektöründe yer alan Bayramoğlu hakkında tüm detayları sizin için derledik.

Meslek hayatına borsa yorumculuğu yaparak başlayan Bayramoğlu, CNN Türk'te çeşitli programlarda sunuculuk yaptı. 2008-2009 yayın döneminde Pelin Çift ve Alp Özgen ile birlikte "12-14 Güncel" programını sundu. 2009 yılında, hafta içi her sabah yayınlanan "Parametre" programının sunucusu oldu. Bir dönem Semiha Şahin ile birlikte "Güne Merhaba" programını da sunan Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020 itibarıyla Kanal D Ana Haber Bülteni'nin sunuculuğunu üstlendi. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra, akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı ile birlikte "Üzgün İnsandan Özgür İnsana" adlı kitabı kaleme aldı.