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Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Ece Ünerîn eşi Deniz Bayramoğlu kaç yaşında?

Türkiye’nin en tanınmış gazeteci ve haber sunucularından biri olan Deniz Bayramoğlu, yıllardır medya dünyasında başarılı işlere imza atıyor. Özellikle haber sunuculuğundaki güçlü duruşu ve etkileyici anlatımıyla dikkat çeken Bayramoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla merak ediliyor.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 17:02
Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Ece Ünerîn eşi Deniz Bayramoğlu kaç yaşında?

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Deniz Bayramoğlu, hem meslek hayatı hem de özel yaşamıyla merak ediliyor. Uzun yıllardır medya sektöründe yer alan Bayramoğlu hakkında tüm detayları sizin için derledik.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu. Aslen Rize, Pazar kökenlidir. Eğitim hayatına Rize'de devam eden Bayramoğlu, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak gazeteci olma isteği nedeniyle eğitimini tamamlamadan bıraktı.

Meslek hayatına borsa yorumculuğu yaparak başlayan Bayramoğlu, CNN Türk'te çeşitli programlarda sunuculuk yaptı. 2008-2009 yayın döneminde Pelin Çift ve Alp Özgen ile birlikte "12-14 Güncel" programını sundu. 2009 yılında, hafta içi her sabah yayınlanan "Parametre" programının sunucusu oldu. Bir dönem Semiha Şahin ile birlikte "Güne Merhaba" programını da sunan Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020 itibarıyla Kanal D Ana Haber Bülteni'nin sunuculuğunu üstlendi. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra, akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı ile birlikte "Üzgün İnsandan Özgür İnsana" adlı kitabı kaleme aldı.

DENİZ BAYRAMOĞLU'NUN EŞİ KİM? ÇOCUĞU VAR MI?

Deniz Bayramoğlu, kendisi gibi gazeteci ve haber spikeri olan Ece Üner ile evlidir. Çiftin Güneş Bayramoğlu adında bir kız çocukları bulunuyor. Başarılı kariyeri ve ailesiyle sık sık gündeme gelen Deniz Bayramoğlu, haber sunuculuğuna devam ediyor.

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