Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Eşref Rüya gerçek hikaye mi, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

(Kaynak: Eşref Rüya)

EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eşref, çocukluk yıllarında uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca aradıktan sonra, güçlü bir mafya liderine dönüşür. Diğer yandan, idealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in otelinde gerçekleşen bir düğün sırasında büyük bir tehlikeye adım atar. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır aradığı Rüya olduğunu ve polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem kendi duygusal dünyasıyla hem de çetesiyle büyük bir hesaplaşmaya girecektir.