SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Eşref Rüya gerçek hikaye mi, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, 1. bölümüyle bu akşam yayınlanıyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolleri paylaştığı dizinin konusu gerçek hayat hikayesi olup olmadığı seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki Eşref Rüya dizisi hangi gün ve saat kaçta başlıyor? İşte dizi hakkında merak edilenler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 16:16 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 16:27
Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Eşref Rüya gerçek hikaye mi, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ardından, "Eşref Rüya dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?" soruları seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizinin senaryosu, Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından yazıldı. Peki Eşref Rüya gerçek hikaye mi? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Eşref Rüya)(Kaynak: Eşref Rüya)

EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşref Rüya, 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

(Kaynak: Eşref Rüya)(Kaynak: Eşref Rüya)

EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eşref, çocukluk yıllarında uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca aradıktan sonra, güçlü bir mafya liderine dönüşür. Diğer yandan, idealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in otelinde gerçekleşen bir düğün sırasında büyük bir tehlikeye adım atar. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır aradığı Rüya olduğunu ve polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem kendi duygusal dünyasıyla hem de çetesiyle büyük bir hesaplaşmaya girecektir.

(Kaynak: Eşref Rüya)(Kaynak: Eşref Rüya)

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy

Demet Özdemir

Necip Memili

Büşra Develi

(Kaynak: Eşref Rüya)(Kaynak: Eşref Rüya)

Ahmet Rıfat Şungar

Tolga Tekin

Görkem Sevindik

Ceren Benderlioğlu

Ebrar Karabakan

Umut Karadağ

(Kaynak: Eşref Rüya)(Kaynak: Eşref Rüya)

Kaan Turgut

Aşkın Şenol

Şener Savaş

Ahmet Yıldırım

Kerem Alp Kabul

Bartu Zeytinci

(Kaynak: Eşref Rüya)(Kaynak: Eşref Rüya)

Gökçem Çoban

Volkan Uygun

Taylan Güldere

Feriha Eyüboğlu

Macit Koper

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun gözaltı alındığı soruşturmanın detayları! Terör örgütüne iştirak halinde yardım iddiası... Bakan Tunç’tan ilk açıklama
İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla sosyal medyada iki büyük operasyon!
TAKVİM foyasını ortaya çıkardı! Murat Ongun’un at ortağı Emrah Bağdatlı dört nala kaçtı: İBB’de girift ilişkiler mide bulandıran işler
CANLI TAKİP | İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Murat Ongun, Necati Özkan...
Tel Aviv’i İsrail gazetesi yalanladı: Ateşkesi Hamas değil İsrail bozdu
Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması! PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı
CHP’li Ekrem İmamoğlu ve kurduğu Ekosistemdeki 100’den fazla kişiye gözaltı! İsim isim tam liste... Kim, kimdir?
İBB’deki yolsuzluk operasyonunda şok detaylar! MASAK raporu neleri ortaya çıkardı? Şantajdan dolandırıcılığa... Paralar kuryelerle taşındı
CHP’li İBB delil karartıyor! İmamoğlu’na gözaltı sonrası evraklar imha ediliyor: Saraçhane, Kasımpaşa, Kömürcüoda’ya dikkat
İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar: Rüşvetten irtikapa PKK’ya yardımdan dolandırıcılığa!
Kiev ve Moskova birbirini saldırıyla suçlarken Zelenskiy duyurdu! Bugün Trump’la görüşecek
Putin-Trump görüşmesinin arka planı: Orta Doğu’da yeni düzen! İttifaklar değişiyor mu?
Aslı Baykal’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHP’ye kurultay çağrısı
Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl gözaltı listesinde! İhaleler ortaya çıktı! Ödenen para dudak uçuklattı
Kuruluş Osman 6. Sezon
Balya balya paradan kule dikenler alındı! İmamoğlu’ndan sonra Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a gözaltı: Suçtan elde edilen para aklandı
İsmail Saymaz gözaltına alındı! Gezi Parkı sanıkları ile irtibatı tespit edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı
Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...