Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? Eşref Rüya gerçek hikaye mi, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ardından, "Eşref Rüya dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?" soruları seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizinin senaryosu, Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından yazıldı. Peki Eşref Rüya gerçek hikaye mi? İşte konuya dair bilgiler…
(Kaynak: Eşref Rüya)
EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşref Rüya, 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
(Kaynak: Eşref Rüya)
EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Eşref, çocukluk yıllarında uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca aradıktan sonra, güçlü bir mafya liderine dönüşür. Diğer yandan, idealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in otelinde gerçekleşen bir düğün sırasında büyük bir tehlikeye adım atar. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır aradığı Rüya olduğunu ve polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem kendi duygusal dünyasıyla hem de çetesiyle büyük bir hesaplaşmaya girecektir.