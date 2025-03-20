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Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, kendisine ait şarkıları sosyal medya hesabında yayınlayınca beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Sertab Erener'in şarkılarının telifini aldığını belirten şirket, soluğu mahkemede aldı ve Erener'in ihlalde bulunduğunu ifade ederek içerikleri kaldırmasını talep etti. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 09:23
Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sertab Erener, kendisine ait şarkıları sosyal medyasında paylaşınca beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

Sabah'ta yer alan habere göre; Sertab Erener, dijital platformlarda kendi şarkılarını paylaşınca şarkıların telifini aldığını belirten şirket, mahkemeye başvurarak Erener'in ihlalde bulunduğunu ifade ederek içerikleri kaldırmasını ve bir daha koymamasını talep etti.

Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan olayda, Erener'in eserleri üzerinde hak sahibi olan müzik yapım şirketleri ve dijital dağıtımcıların, sanatçının kendi parçalarını bile paylaşmasına engel olduğu ortaya çıktı.

Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

Tempa müzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak Sertap Erener'in kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti. Müzik sektöründeki telif hakları sisteminin sanatçıların kendi şarkılarını bile paylaşamayacak duruma getirdiğini ortaya çıkardı.

Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

ŞARKILARINI İZİNSİZ PAYLAŞMAKLA SUÇLANDI

Sertab Erener, uzun yıllardır kendi eserlerini üreten bir sanatçı olmasına rağmen, platformlarda şarkılarını izinsiz paylaşmakla suçlandı. Yapımcı şirketlerin, sanatçıların kendi eserleri üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açan sözleşmeler yaptığı ve bu durumun sadece Erener değil, birçok sanatçıyı zor durumda bıraktığı belirtiliyor.

Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

TELİF ANLAŞMALARI MÜZİK ŞİRKETLERİNİ KORUYOR

Erener'e açılan dava sonrası, telif haklarının sanatçıyı korumak yerine müzik endüstrisindeki büyük şirketlerin lehine işlediğini ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini sorusunu akıllara getirdi.

Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

Türkiye'de ve dünyada benzer sorunlar yaşayan birçok sanatçının olduğu bilinirken, bu olay müzik sektöründeki telif yasalarının nasıl düzenlenmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

Tempa Müzik isimli şirket tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda söz konusu 'Lal' ve 'Sakin Ol' isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin teliflerinin kendilerine ait olduğu belirtildi.

Şirket sunduğu dilekçede Sertab Erener'in şarkıları sayfasından kaldırmasını ve bir daha koymamasını talep etti.

Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

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