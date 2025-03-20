Sertab Erener’e dava şoku! Kendi şarkılarını paylaşmasına engel oldular!

Tempa müzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak Sertap Erener'in kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti. Müzik sektöründeki telif hakları sisteminin sanatçıların kendi şarkılarını bile paylaşamayacak duruma getirdiğini ortaya çıkardı.

Sertab Erener, uzun yıllardır kendi eserlerini üreten bir sanatçı olmasına rağmen, platformlarda şarkılarını izinsiz paylaşmakla suçlandı. Yapımcı şirketlerin, sanatçıların kendi eserleri üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açan sözleşmeler yaptığı ve bu durumun sadece Erener değil, birçok sanatçıyı zor durumda bıraktığı belirtiliyor.

Erener'e açılan dava sonrası, telif haklarının sanatçıyı korumak yerine müzik endüstrisindeki büyük şirketlerin lehine işlediğini ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini sorusunu akıllara getirdi.

Türkiye'de ve dünyada benzer sorunlar yaşayan birçok sanatçının olduğu bilinirken, bu olay müzik sektöründeki telif yasalarının nasıl düzenlenmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tempa Müzik isimli şirket tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda söz konusu 'Lal' ve 'Sakin Ol' isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin teliflerinin kendilerine ait olduğu belirtildi.

Şirket sunduğu dilekçede Sertab Erener'in şarkıları sayfasından kaldırmasını ve bir daha koymamasını talep etti.