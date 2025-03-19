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Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma'ydı...

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimleri bir araya getiren Şaban Oğlu Şaban filminde canlandırdığı Selma karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga'nın son hali merak konusu oldu. Hababam Sınıfı film serisinde de rol alan Aktolga'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. 67 yaşındaki Yeşilçam yıldızı için "Yılların acıması yok", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga'nın son hali...

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 13:42
Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

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Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Şaban Oğlu Şaban filmi, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi efsane isimleri bir araya getirmişti.

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Filmde Şaban ve Ramazan'ı peşinden koşturan "Selma" karakterini canlandıran Sevda Aktolga, hem yeteneği hem de güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Hababam Sınıfı film serisinde de rol alan Aktolga'nın son hali merak konusu oldu. Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

67 yaşındaki Yeşilçam yıldızı için "Yılların acıması yok", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı.

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

İşte Sevda Aktolga başta olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Ayben Erman

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Lale Belkıs

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Perihan Savaş

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Gülşen Bubikoğlu

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Müjde Ar

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Lale Ilgaz

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Itır Esen

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Pembe Mutlu

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

SEVDA AKTOLGA

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

SEVDA AKTOLGA

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

SEVDA AKTOLGA

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

SEVDA AKTOLGA

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Türkan Şoray

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Filiz Akın

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Nazan Saatçi

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Meral Zeren

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Aydan Şener

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Suzan Avcı

Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

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Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...