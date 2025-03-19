Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

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Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Şaban Oğlu Şaban filmi, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi efsane isimleri bir araya getirmişti.

Filmde Şaban ve Ramazan'ı peşinden koşturan "Selma" karakterini canlandıran Sevda Aktolga, hem yeteneği hem de güzelliğiyle beğeni toplamıştı.