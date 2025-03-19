Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Şaban Oğlu Şaban filmi, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi efsane isimleri bir araya getirmişti.
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Şaban Oğlu Şaban filmi, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi efsane isimleri bir araya getirmişti.
Filmde Şaban ve Ramazan'ı peşinden koşturan "Selma" karakterini canlandıran Sevda Aktolga, hem yeteneği hem de güzelliğiyle beğeni toplamıştı.
Hababam Sınıfı film serisinde de rol alan Aktolga'nın son hali merak konusu oldu. Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
67 yaşındaki Yeşilçam yıldızı için "Yılların acıması yok", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı.
İşte Sevda Aktolga başta olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içindeki değişimleri...
Ayben Erman
Lale Belkıs
Perihan Savaş