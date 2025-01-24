Ayşe Barım tutuklandı mı, suçu ne? Ayşe Barım kimdir, neden gözaltına alındı?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ayşe Barım olayı son dakika gelişmeleri merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddialarla beraber ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

(Takvim Foto Arşiv) Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında? Ayşe Barım, İstanbul'da doğdu ve eğitim hayatına burada başladı. 54 yaşındaki isim Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamladı. Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.