Ayşe Barım tutuklandı mı, suçu ne? Ayşe Barım kimdir, neden gözaltına alındı?

Ayşe Barım olayı son dakika gelişmeleri merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddialarla beraber ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Ayşe Barım olayı son dakika gelişmeleri merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddialarla beraber ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında?
Ayşe Barım, İstanbul'da doğdu ve eğitim hayatına burada başladı. 54 yaşındaki isim Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamladı. Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.
Eğitim hayatını sürdüren Ayşe Barım, iki yıl boyunca Londra'da iletişim eğitimi almış ve burada çalışma hayatını sürdürmüştür. Türkiye'ye döndükten sonra, medya sektöründe kariyer yapmaya başlamıştır.
Ayşe Barım gözaltı nedeni nedir?
Menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Ünlülerin menajeri Barım gözaltına alındı.