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Ayşe Barım tutuklandı mı, suçu ne? Ayşe Barım kimdir, neden gözaltına alındı?

Barım olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tekelleşme ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. ID Danışmanlık Limited Şirketi kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmanın ardından ünlü isim gözaltına alındı. Peki, Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında? Ayşe Barım olayı nedir, neden gözaltına alındı? İşte o isimle ile ilgili merak edilenler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 08:41 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 09:46
Ayşe Barım tutuklandı mı, suçu ne? Ayşe Barım kimdir, neden gözaltına alındı?

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    Ayşe Barım olayı son dakika gelişmeleri merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddialarla beraber ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında?

    Ayşe Barım, İstanbul'da doğdu ve eğitim hayatına burada başladı. 54 yaşındaki isim Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamladı. Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Eğitim hayatını sürdüren Ayşe Barım, iki yıl boyunca Londra'da iletişim eğitimi almış ve burada çalışma hayatını sürdürmüştür. Türkiye'ye döndükten sonra, medya sektöründe kariyer yapmaya başlamıştır.

    Barım'ın oyuncuları kimler?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ayşe Barım gözaltı nedeni nedir?

    Menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı. Ünlülerin menajeri Barım gözaltına alındı.

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