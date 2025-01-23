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Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’den gün batımında sarmaş dolaş pozlar!

Wanda Nara ile olaylı bir ayrılık süreci geçiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi,bir süre önce China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşklarına tam gaz devam eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarında romantik paylaşımlarına sık sık yer verdi. O paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Icardi, sevgilisiyle gün batımında sarmaş dolaş verdiği pozları yayınladı.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 13:11 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 13:11
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’den gün batımında sarmaş dolaş pozlar!

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    İhanetine uğradığı Wanda Nara ile olaylı bir ayrılık süreci geçiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

    Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medyaMauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medya

    Yıldız futbolcu, son olarak China Suarez ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte paylaşımlar yapan çiftten yeni pozlar geldi.

    Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medyaMauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medya

    Son olarak sevgilisi China Suarez ile sarmaş dolaş pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Icardi fotoğraflara "Rüya gibi gün batımı" notunu düştü.

    Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medyaMauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medya

    İşte Mauro Icardi'nin sevgilisiyle yaptığı o paylaşım...

    Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medyaMauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medya

    CHINA SUAREZ KİMDİR?

    China Suarez, 9 Mart 1992'de Buenos Aires'te doğdu. Anneannesi Japon olan China Suarez, oyuncu. Instagram hesabını sık kullanan China Suarez, 6.7 milyon takipçisi bulunuyor.