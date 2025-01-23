Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez’den gün batımında sarmaş dolaş pozlar!

İhanetine uğradığı Wanda Nara ile olaylı bir ayrılık süreci geçiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi , özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Yıldız futbolcu, son olarak China Suarez ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte paylaşımlar yapan çiftten yeni pozlar geldi.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medya

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medya

Son olarak sevgilisi China Suarez ile sarmaş dolaş pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Icardi fotoğraflara "Rüya gibi gün batımı" notunu düştü.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medya

İşte Mauro Icardi'nin sevgilisiyle yaptığı o paylaşım...

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez | Kaynak: Sosyal medya

CHINA SUAREZ KİMDİR?

China Suarez, 9 Mart 1992'de Buenos Aires'te doğdu. Anneannesi Japon olan China Suarez, oyuncu. Instagram hesabını sık kullanan China Suarez, 6.7 milyon takipçisi bulunuyor.