Sette kaza geçiren Didem Balçın hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...

Didem Balçın | Kaynak: Sosyal medya ekran alıntısı

Didem Balçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Arayan soran herkese teşekkürler. Dün akşam sette ufak bir kaza geçirdim, dikiş atıldı. Hiçbir sorun yok, şu an gayet iyiyim. Canım hocalarım ve arkadaşlarım bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir yerde çalıştığınızda bu tür kazalar sadece ne kadar sevildiğinizi anlamanızı sağlıyor. Tekrar arayan soran herkese teşekkür ederim"