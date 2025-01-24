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Sette kaza geçiren Didem Balçın hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...

Dizi setinde kaza geçiren Didem Balçın, ayağının takılması sonucu düşüp başını yaraladı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ünlü oyuncudan açıklama geldi. Balçın, son sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 15:47
Sette kaza geçiren Didem Balçın hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...

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    Ünlü oyuncu Didem Balçın, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin setinde korkutan bir kaza yaşadı.

    Didem Balçın | Kaynak: Sosyal medya ekran alıntısıDidem Balçın | Kaynak: Sosyal medya ekran alıntısı

    Didem Balçın, ayağının takılması sonucu düşüp başını yaraladı. Dün akşam hastaneye kaldırılan oyuncu, sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Didem Balçın | Kaynak: Sosyal medya ekran alıntısıDidem Balçın | Kaynak: Sosyal medya ekran alıntısı

    Didem Balçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Arayan soran herkese teşekkürler. Dün akşam sette ufak bir kaza geçirdim, dikiş atıldı. Hiçbir sorun yok, şu an gayet iyiyim. Canım hocalarım ve arkadaşlarım bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir yerde çalıştığınızda bu tür kazalar sadece ne kadar sevildiğinizi anlamanızı sağlıyor. Tekrar arayan soran herkese teşekkür ederim"

    Didem Balçın | Kaynak: Sosyal medya ekran alıntısıDidem Balçın | Kaynak: Sosyal medya ekran alıntısı

    İşte o açıklama...

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