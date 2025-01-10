Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barım’ın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım'la ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Oyunculuk sektöründe geniş bir ağa sahip olan ve birçok ünlü ismi temsil eden Ayşe Barım'ın, temsil etmediği kişilerin kariyerlerine engel olduğu yalnızca kendi belirlediği isimlere fırsat tanıdığı iddiaları sosyal medyanın gündeminde. Sektörde büyük yankı uyandıran iddiaların ardından Barım'ın oyuncuları kim? ID İletişim kimlere menajerlik hizmeti veriyor? soruları merak ediliyor. İşte Ayşe Barım'ın temsil ettiği oyuncular.