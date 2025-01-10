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Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barım'ın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İddialara göre birçok tanınmış ismi temsil eden ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım, ajansına bağlı olmayan kişilerin sektörde ilerlemesini zorlaştırırken, yalnızca kendi seçtiği isimlere destek sağlıyor. Bu durum oyunculuk sektöründe ciddi tartışmaları alevlemiş durumda. İddiaların ardından Barım olayı nedir? Ayşe Barım hangi oyuncularla çalışıyor? ID İletişim (Menajerlik) oyuncuları kimler? soruları merak ediliyor. İşte iddiaların merkezindeki Barım'ın oyuncuları.

Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:57
Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barım’ın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım'la ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Oyunculuk sektöründe geniş bir ağa sahip olan ve birçok ünlü ismi temsil eden Ayşe Barım'ın, temsil etmediği kişilerin kariyerlerine engel olduğu yalnızca kendi belirlediği isimlere fırsat tanıdığı iddiaları sosyal medyanın gündeminde. Sektörde büyük yankı uyandıran iddiaların ardından Barım'ın oyuncuları kim? ID İletişim kimlere menajerlik hizmeti veriyor? soruları merak ediliyor. İşte Ayşe Barım'ın temsil ettiği oyuncular.

Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barım’ın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?

BENSU SORAL

Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barım’ın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?

TARO EMİR TEKİN

Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barım’ın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?

HAZAL KAYA

Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barım’ın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?

BİRKAN SOKULLU