Ayşe Barım oyuncuları kimler? Barım’ın sahibi olduğu ID hangi isimleri temsil ediyor?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İddialara göre birçok tanınmış ismi temsil eden ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım, ajansına bağlı olmayan kişilerin sektörde ilerlemesini zorlaştırırken, yalnızca kendi seçtiği isimlere destek sağlıyor. Bu durum oyunculuk sektöründe ciddi tartışmaları alevlemiş durumda. İddiaların ardından Barım olayı nedir? Ayşe Barım hangi oyuncularla çalışıyor? ID İletişim (Menajerlik) oyuncuları kimler? soruları merak ediliyor. İşte iddiaların merkezindeki Barım'ın oyuncuları.