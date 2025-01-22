Sedef Şahin’den takvim.com.tr’ye özel açıklamalar! Tekelleşmeyi yerden yere vurdu: Yok mu koca ülkede başka oyuncu

YOK MU KOCA ÜLKEDE BAŞKA OYUNCU? İş bulamadığı için intihar eden oyuncular oldu mu? Arkadaşlarının çoğunun geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Şahin, halka sürekli aynı isimlerin dayatılmasını şu sözlerle eleştirdi: Ya tabiki çok zor. Mesela ben gelip senin mesleğini yapamam diploma isterler. Ya da ben çok iyi dert dinliyorum, çok güzel de fikir veriyorum. Beni bir klinikte psikolog yapmazlar, diploma isterler. Şimdi bizde bu böyle olmayınca biz başka bir yerde başka bir şey yapamıyoruz. Ama herkes oyuncu olabiliyor. Bu sefer geçim sıkıntıları başlıyor. İş bulamıyorlar. Sürekli bir mobbing ile karşılaşmaktan. Sürekli bir yere başvuruyorsunuz ve reddediliyorsunuz düşünsenize. Sanatın özünde çeşitlilik ve yenilik vardır. Hepimiz sanatın gelişmesini istemiyor muyuz? O zaman bu insanlara alan açmamız gerekiyor. Yav yok mu ya koca ülkede bu kadar mı oyuncumuz var bizim? Halkın da seçebilmesi için başka yüzlere yer veren platformların daha çoğalmasını istiyoruz. Rekabetse hadi rekabet. Ben onlar artık çalışmasınlar demiyorum. Bizim sektörümüz her zaman isim sevdi. Ben şunu merak ediyorum aslında nasıl isim olunuyor bu sektörde. Bunu da çok yaşadım mesela. Başrol olmak istiyorum. Daha önce başrolün yok diyorlar. Tamam da sen beni yapmazsan ben olamıyorum ki. Bir tanesi sana güvenecek ilk işini verecek ki sen de rüştünü ispat edeceksin. İsim olduktan sonra iş işi getiriyor. Hepsi kendisine bir sorsun bakalım nasıl başrol oldular. Masa başında imza atmayarak olduysanız sorun yok. Ama masa başında imza atıp auditiona girmeyen isimlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha liyakatli bir audition sistemine ihtiyaç var.

KAST DİREKTÖRLERİ MENAJER OLMAYA BAŞLADI

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sistem var bizim dizi sektöründe. Kast direktörleri menajer olmaya başladı. Sistemin buna izin vermemesi gerekiyor. Kast yapmadıkları zaman oyuncularını sokamıyorlar içeriye. Dizilerdeki eşleştirilen yüzler de sıkıntılı. Bu konuda da ipin ucu çoktan kaçtı.

HODRİ MEYDAN Oyunculuk sektörünün çeşitliliğinin olması gerektiğini ve bu şekilde kararı halkın vermesi gerektiğini söyleyen Şahin "Halkın bizi iyi anlaması gerekiyor. Tekstil sektörüne dönelim. Her yerde bir ceket, bir pantolon, bir etek, bir tişört olsa ve sürekli onları almak zorunda kalsalar. Böyle bir şey dayatılsa ne olur mesela? Bizim sektör biraz ona döndü. Açıyor onu izlemek zorunda kalıyor. Çeşit yok çünkü. Fırsat eşitliği yaratılsın. Bakalım neyi seçecek seyirci. Görelim ya hep beraber görelim. Kanalları bu konuda dışarıda bırakmak mümkün değil. Bazen de kanallar dayatma yapıyor. "Bu oyuncuyu istiyorum" diyorlar" dedi. NE YAPIYORUZ YA? Dizi sektöründe konuşulan yüksek meblağlar hakkında ne diyorsunuz? BELLİ BAŞLI İSİMLERE VERİLEN YÜKSEK MEBLAĞLAR

Dizi sektöründe konuşulan yüksek meblağlara da tepki gösteren Şahin "Aklım ermiyor. Bakın bir sene sonra ben de başrol olabilirim. Bana da vermeyin bu kadar para. N'apıyoruz ya. Birinin hayatını mı kurtarıyoruz. Yerin 50 kat altından maden mi çıkarıyoruz. N'apıyoruz. Ben hayatımda böyle paralar hiç duymadım. Eğer ki o haberlerde çıkan rakamlar doğruysa eşit dağıtın bu kadar paranız varsa. Başrol ile ikinci rolde oynayanın yüzde 300'lük bir farkı olmamalı bence. O zaman tek kişilik diziler yapın. Alttaki emekçiler ne oluyor? Sette çalışanlar ne oluyor? Onlarla bin liranın pazarlığını yapıyorlar" sözleriyle yaşananları açık açık anlattı.

ÖDÜL UYDURMAYA BAŞLADILAR İstedikleri isimleri parlatmak için ödül uydurmaya başladıklarını söyleyen Sedef Şahin kendisinin ödül alıp almadığı sorumuza şu yanıtı verdi: Ben ödül almadım. Hiç umursamadım da. Ben bir akşamda 400 tane ödül alıyorum. Benim gerçekten oyunuma gelen her bir kişi benim için ödül. Ben de duyuyorum sisteme ayak uyduramayana ödül verilmediğini. Bana en garip gelen şu. Son zamanlarda tekelleşmede ismi geçen kişi eğer o yıl iş yapmıyorsa ona göre ödül uydurmaya başladık. Jüri özel ödülü vs. Benim o ödül törenlerinden beklentim ne olabilir? Halkın oyladığı diye gösterdiklerinde bile sorun var. Ben telefondan 50 tane oy atabilirim. "YETENEKLİ KIZSIN AMA KAFANI DEĞİŞTİRMEN LAZIM"

Bundan 10 yıl önce magazinin duayeni olarak bilinen bir isim ile yaşadığı diyaloğu paylaşan Sedef Şahin, "Benim çok tasvip ettiğim şeyler duymuyorum. Benim önüme öyle fırsatlar gelmedi mi? Geldi. Ama ben öyle bir yere gelmek istemiyorum" dedi. İşte o sözler: Bu sistemi çözen yürüyor gidiyor. Biraz dik durmaya çalışan da yeniliyor. Benim çok tasvip ettiğim şeyler duymuyorum. Benim önüme öyle fırsatlar gelmedi mi? Geldi. Ama ben öyle bir yere gelmek istemiyorum. Bana yıllar önce, magazin dünyasının duayenlerinden diyebileceğim bir isim. Gittim yanına dedim ki "oyunuma gelin, duyulsun, bana destek olun". Bana "sana tabiki destek oluruz sen yetenekli bir kızsın ama kafanı değiştirmen lazım" dedi. O zamanlar 22-23 yaşlarındayım. Niye diyor bana bunu? UNUTTULAR! Ben yine sesimi duyurabiliyorum. Bunu da elde edemeyen oyuncular var. Oyunculuk bağ kurma sanatıdır. Ne kadar güzel olduğu ya da ne kadar güzel baktığı sanatı değildir. Bir fırsat verin diye bu yüzden diyorum. Unuttular. Şuanda 20-25 yaşındaki gençler bile "eskisi gibi dizi çıkmıyor" diyorlar mesela.