Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim? Kız isteme fotoğrafları ortaya çıktı!

Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibindeki performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu , evlilik yolunda ilk adımı attı. 26 yaşındaki futbolcu, nişanlandığını sosyal medya paylaşımıyla duyururken, eski takım arkadaşı Yunus Akgün de bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadı.

Fotoğraflar: Instagram

KEREM AKTÜRKOĞLU NİŞANLANDI!

Benfica formasıyla başarılı performans sergileyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı! 26 yaşındaki futbolcu, nişanlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aktürkoğlu'nun bu mutlu gününde Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Yunus Akgün de yanında yer aldı.

BENFİCA'DAKİ YÜKSELİŞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan ayrılarak 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kırmızı-beyazlı formayı giymeye başladığı günden itibaren adından söz ettiriyor. Portekiz ekibindeki ilk yedi maçında sekiz gol atan yıldız futbolcu, hem kulüp tarihine geçti hem de milli gururumuz oldu.