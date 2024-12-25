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Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim? Kız isteme fotoğrafları ortaya çıktı!

Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, özel hayatında da mutlu bir haberle gündemde. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyuran genç yıldız, sevenlerinden tebrik mesajları yağmuruna tutuldu.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 23:29 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 23:29
Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim? Kız isteme fotoğrafları ortaya çıktı!

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    Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibindeki performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. 26 yaşındaki futbolcu, nişanlandığını sosyal medya paylaşımıyla duyururken, eski takım arkadaşı Yunus Akgün de bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadı.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    KEREM AKTÜRKOĞLU NİŞANLANDI!

    Benfica formasıyla başarılı performans sergileyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı! 26 yaşındaki futbolcu, nişanlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aktürkoğlu'nun bu mutlu gününde Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Yunus Akgün de yanında yer aldı.

    BENFİCA'DAKİ YÜKSELİŞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

    Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan ayrılarak 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kırmızı-beyazlı formayı giymeye başladığı günden itibaren adından söz ettiriyor. Portekiz ekibindeki ilk yedi maçında sekiz gol atan yıldız futbolcu, hem kulüp tarihine geçti hem de milli gururumuz oldu.

    A MİLLİ TAKIM'DAKİ BAŞARISINI SÜRDÜRDÜ

    Benfica'daki performansını A Milli Takım formasıyla da devam ettiren Aktürkoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda nişanlandığını açıklayan başarılı futbolcu, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

    YUNUS AKGÜN DE YANINDAYDI

    Kerem Aktürkoğlu'nun nişan törenine, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Yunus Akgün de katıldı. Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşını tebrik etti ve bu özel anları takipçileriyle paylaştı.

    Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı ve Yunus Akgün'ün tebrik mesajı kısa sürede büyük beğeni toplarken, futbolcunun sevenleri de mutluluk dileklerini iletti.

    KEREM AKTÜRKOĞLU NİŞANLISI KİM?

    Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlandığı haberi futbolseverler arasında heyecan yaratırken, nişanlısıyla ilgili herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Başarılı futbolcunun, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ve bu konuda hassasiyet gösterdiği biliniyor.

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